Ex-Bundesliga-Spieler Yanni Regäsel spricht über Schattenseiten des Profifußballs

Yanni Regäsel, ein ehemaliger Bundesliga-Spieler, spricht in einem YouTube-Interview über die Schattenseiten des Profifußballs. Er gibt brisante Einblicke und kritisiert seinen ehemaligen Frankfurt-Coach Niko Kovac.

Ex- Bundesliga -Spieler Yanni Regäsel spricht in einem YouTube-Interview über die Schattenseiten des Profifußball s. Der einstige U-Nationalspieler gibt brisante Einblicke und kritisiert seinen ehemaligen Frankfurt -Coach Niko Kovac .

Der frühere Bundesliga-Profi sorgt mit einem YouTube-Interview für Aufsehen. Im Talk mit Content Creator und Fußballer Bilal Kamarieh zeichnet Regäsel nach eigener Darstellung ein düsteres Bild der Branche. Es geht um Geld, Macht, falsche Freunde und ein Umfeld, das für junge Profis gefährlich werden könne. Mittlerweile ist der Verteidiger in der Oberliga Niedersachen (5.

Liga/ SV Wilhelmshaven) aktiv. Er durchlief bis zur U19 alle Nationalmannschaften Deutschlands, kommt auf fünf Zweitliga- und 16 Erstligaspiele für Hertha und Frankfurt. Dann der plötzliche Einbruch. Vereinslosigkeit und weitere Abstürze.

Der 30-Jährige gibt sich selbstkritisch: 'Ich habe viele falsche Entscheidungen getroffen. Ich habe nichts zurückgelegt oder sinnvoll investiert. Ich habe gelebt. Das bereue ich heute.

' Nach Regäsels Darstellung würden Fußballer nicht nur sportlich unter Druck stehen. Rund um manche Profis entstünden auch Abhängigkeiten, in denen Geld, Status und dubiose Kontakte eine Rolle spielen sollen: 'Meiner Meinung nach sind Fußballer die schlimmsten Leute. Egal, ob es um Drogen, Alkohol oder Escort-Damen geht. Oder ob sie treu sind.

Ich habe alles gesehen.

' Auf Nachfrage gibt Regäsel Einblicke: 'Nach jedem Sieg wurde in der Kabine geraucht und getrunken. Teils sind wir Freitag feiern gewesen, obwohl Samstag ein Spiel anstand.

' Bei Eintracht Frankfurt spielte er gemeinsam mit dem mexikanischen Nationalspielern Marco Fabian und Carlos Salcedo. Auch an ihnen lässt er kein gutes Haar: 'Hauptsächlich die Mexikaner oder Spieler aus exotischen Nationen. Die waren die wildesten. Die haben sich Escort-Damen gerufen, obwohl sie eine Freundin in ihren Ländern hatten.

' Regäsel beließ es aber nicht mit Anekdoten zur Frankfurt-Zeit. Er sei sich 'zu einhundert Prozent sicher, dass das sehr verbreitet sei' - und holt nochmal aus: 'Ich kann jetzt keine Namen sagen, aber ich weiß von zwei aktuellen DFB-Nationalspielern, dass die momentan Schutzgeld an gewisse Leute zahlen, damit die so sein können, wie sie sind.

' Bei Hertha BSC kam Regäsel immer wieder unter Trainer Pal Dardai zum Zuge. Wurde sogar für seine Mentalität vom Ungar gelobt. Im Februar 2016 wechselte er zur Eintracht. Vereinsikone und Stürmer Alex Meier lobte Regäsel ebenfalls öffentlich.

Aber bald kaum noch eine Rolle. Schon damals machte Regäsel öffentlich deutlich, dass er mit seiner Situation unzufrieden war. Über Kovac sagte er: 'Ich erwarte ein Feedback. Ich erwarte, dass er zu mir kommt.

Er spricht ja auch mit anderen Spielern.

' Zugleich wollte Regäsel nach eigener Aussage nicht selbst beim Trainer vorstellig werden. 'Ich bin keiner, der zum Trainer rennt und fragt: Was ist los? So was mache ich nicht.

' Sollte Kovac ihm sagen, 'ich baue nicht auf dich', wäre seine Reaktion klar gewesen: 'Dann tschüss. ' Fatale öffentliche Aussagen, wie sich herausstellte. Denn Regäsel offenbarte jetzt: 'Ich durfte ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr mit trainieren. Einfach so.

Ich durfte auch nicht mit ins Trainingslager. Am besten hätte ich mich vom Gelände fernhalten sollen.

' Eine Situation, die ihm zum Handeln zwang: 'Ich hab das nicht verstanden. In meinen Augen habe ich nichts getan. Dann bin ich zu ihm in der Kabine in einem ruhigen Moment hin und habe ihn darauf angesprochen, als er allein war. Ich wollte wissen, was los war.

' Seine Reaktion laut Regäsel: 'Yanni, du bist der beste Spieler hier, den ich habe. Aber ich mag dich nicht. Du wirst bei mir keine Rolle spielen.

' Seitdem wisse Regäsel, 'dass es im Fußball nicht nach Leistung geht. Ich war kurz davor zu platzen und ihn kaputt zu schlagen. Kovac ist ein Mensch, der gern im Mittelpunkt steht. Er hat es ja nicht nur mit mir gemacht.

Er hat irgendwann Frankfurts Fußballgott Alex Meier rausgeschmissen. Kovac präsentiert sich gern und will immer der Krasseste von allen sein. Wir wissen auch alle, was er damals mit Max Kruse gemacht hat. So ein schlechter Kicker war er nicht, auch wenn er nicht immer fit war.

Kovac hat sich immer die besten Spieler in der Kabine gesucht, die auch was zu sagen haben und sie aussortiert.





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Yanni Regäsel Bundesliga Profifußball Niko Kovac Frankfurt Hertha BSC Oberliga Niedersachen Abstürze Falschentscheidungen Abhängigkeiten Escort-Damen Drogen Alkohol Trainer Pal Dardai Alex Meier Schutzgeld Trainer Niko Kovac Frankfurt-Fußballgott Alex Meier Max Kruse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zusammenfassung: ATP-Spieler Zverev reagiert auf Anschuldigungen während French-Open-InterviewAlexander Zverev konfrontierte in einem Interview mit L'Équipe Vorwürfe häuslicher Gewalt, die er zurückwies. Der Prozess in Berlin wurde im Juli 2024 gegen Geldauflage eingestellt. Zverev gewann am Sonntag die French Open gegen Flavio Cobolli und feierte seinen ersten Grand-Slam-Titel. Das Interview endete vorzeitig, als Zverev die Beendigung vorschlug.

Read more »

Sechs FC-Augsburg-Spieler bei der Weltmeisterschaft im EinsatzSechs Spieler des FC Augsburg nehmen an der Weltmeisterschaft teil, darunter Michael Gregoritsch für Österreich und Fabian Rieder für die Schweiz. Gregoritsch erzielte das entscheidende Tor für Österreichs Qualifikation und steht kurz vor einer Vertragsverlängerung mit dem FCA. Rieder hat sich bei den Schweizer Vorbereitungsspielen in den Mittelpunkt gespielt, obwohl er zuletzt nicht in der Startelf stand. Beide Mannschaften haben gute Chancen, die Gruppenphase zu überstehen.

Read more »

Forza Horizon 6: Xbox-Spieler sollten ein beliebtes Feature besser ausschaltenHunderte Stunden Spielfortschritt können in Forza Horizon 6 durch einen einzigen Fehler für immer verloren sein.

Read more »

Yanni Regäsel kritisiert Niko Kovac und die dunklen Seiten des ProfifußballsDer ehemalige Bundesligaspieler Yanni Regäsel hat in einem YouTube-Interview über die dunklen Seiten des Profifußballs gesprochen. Er kritisierte seinen ehemaligen Trainer Niko Kovac und gab Einblicke in das Leben der Fußballer.

Read more »