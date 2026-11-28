Todd Boehly übernimmt das Auslandsgeschäft von Lukoil: Raffinerien, Ölfelder und rund 2000 Tankstellen. Die US-Regierung bekommt Anteile am Gewinn.

Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Todd Boehly, damals Miteigentümer des FC Chelsea, bei einem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain an der Stamford Bridge .

Der US-Milliardär will nun das Auslandsgeschäft des russischen Ölkonzerns Lukoil übernehmen. Im September hat Todd Boehly seine Anteile am FC Chelsea verkauft. Jetzt spielt der US-Milliardär in einer ganz anderen Liga: Er übernimmt das Auslandsgeschäft von Lukoil, Russlands zweitgrößtem Ölkonzern. Zum Paket gehören Raffinerien in drei EU-Ländern und gut 2000 Tankstellen.

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Bezahlt wird mit russischen Aktien, die im Westen kaum noch jemand haben will. Und an den Gewinnen soll die US-Regierung beteiligt werden. Angeführt wird das Konsortium von Boehlys Investmentfirma Eldridge. Mit im Boot sitzt die DFC, der staatliche Investitionsarm der US-Regierung.