Ex-Chelsea-Boss kauft Russlands Öl-Imperium – und die US-Regierung kassiert mit
Todd Boehly übernimmt das Auslandsgeschäft von Lukoil: Raffinerien, Ölfelder und rund 2000 Tankstellen. Die US-Regierung bekommt Anteile am Gewinn.
Die Artikel-URL wurde erfolgreich in Ihrer Zwischenablage gespeichert. Todd Boehly, damals Miteigentümer des FC Chelsea, bei einem Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain an der Stamford Bridge .
Der US-Milliardär will nun das Auslandsgeschäft des russischen Ölkonzerns Lukoil übernehmen. Im September hat Todd Boehly seine Anteile am FC Chelsea verkauft. Jetzt spielt der US-Milliardär in einer ganz anderen Liga: Er übernimmt das Auslandsgeschäft von Lukoil, Russlands zweitgrößtem Ölkonzern. Zum Paket gehören Raffinerien in drei EU-Ländern und gut 2000 Tankstellen.
Bezahlt wird mit russischen Aktien, die im Westen kaum noch jemand haben will. Und an den Gewinnen soll die US-Regierung beteiligt werden. Angeführt wird das Konsortium von Boehlys Investmentfirma Eldridge. Mit im Boot sitzt die DFC, der staatliche Investitionsarm der US-Regierung.
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