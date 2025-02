Ex-Domspatz klagt Bistum Regensburg wegen Missbrauch - Verjährung wird eingebracht

Ein ehemaliger Schüler der Domspatzen-Vorschule in Pielenhofen hat das Bistum Regensburg wegen schwerer Misshandlungen verklagt. Das Bistum hat Einrede zur Verjährung erhoben, der Anwalt des Betroffenen kündigt Widerspruch an.

Ein ehemaliger Schüler der renommierten Domspatzen -Vorschule in Pielenhofen hat das Bistum Regensburg wegen schwerer Misshandlungen auf Schmerzensgeld und Schadenersatz verklagt. Der Mann, der die Vorschule von 1991 bis 1993 besuchte, wirft dem Bistum vor, ihn sexueller, körperlicher und psychischer Gewalt ausgesetzt zu haben. Er behauptet, dass er seither permanent in psychiatrischer Behandlung ist, seit 2017 berufsunfähig und seit 2023 dauerhaft voll erwerbsgemindert.

In seiner Klage verlangt er 350.000 Euro Schmerzensgeld sowie weitere Schäden wie Verdienstausfälle und eine monatliche Rente. Die Forderungen summieren sich auf einen hohen Millionenbetrag. Das Bistum Regensburg hat bisher freiwillige Anerkennungsleistungen in Höhe von 50.000 Euro gezahlt. Nun hat das Bistum Einrede zur Verjährung erhoben, was eine Abweisung der Klage bedeutet. Ein Sprecher des Bistums erklärte gegenüber der Katholischen Nachrichtenagentur, man wolle sich zu den weiteren Details des Verfahrens nicht äußern. Der Anwalt des Betroffenen, Sven Markuske aus Nürnberg, betonte jedoch, dass fraglich sei, ob die Kirche überhaupt auf Verjährung im Zusammenhang mit der Verletzung ihrer Amtshaftpflicht berufen dürfe. Er kündigte an, Widerspruch einzulegen.Der 42-jährige Kläger sammelt seit zehn Monaten über eine Crowdfunding-Plattform Geld, um die Verfahrenskosten zu finanzieren. Bis Donnerstagmittag kamen über 15.000 Euro zusammen. Der Zielbetrag liegt bei 20.000 Euro. Laut Medienberichten bestreitet das Bistum über seine Anwälte eine juristische Verantwortlichkeit für die Domspatzen-Vorschule. Laut den Anwälten liege die Trägerschaft der Vorschule bei der „Stiftung Regensburger Domspatzen“, die wiederum vom Domkapitel und dem Verein „Freunde des Regensburger Domchores“ getragen werde. Ein weiteres Argument, das laut Medienberichten von den Anwälten des Bistums vorgebracht wird, ist, dass der Täter die Taten als Schuldirektor und nicht als Geistlicher begangen habe





