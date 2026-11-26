Max Verstappen polarisiert mit seinen Aussagen über George Russell. Ein ehemaliger Formel-1-Pilot wirft ihm Doppelmoral vor und ist vom Verhalten „angewidert“.

Max Verstappen polarisiert die Formel 1. Während der vierfache Weltmeister zuletzt auf der Strecke dominierte, sorgten vor allem seine verbalen Attacken – unter anderem gegen Mercedes-Pilot George Russell – abseits des Asphalts für Diskussionen.

Als Gast in der Sendung „Les Fous du Volant“ bei Eurosport Frankreich ließ der 48-Jährige seinem Unmut freien Lauf.

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„Ich mag die Person nicht“, stellte Bourdais gleich zu Beginn klar. „Es gibt eine Sache an Max, die mich wirklich stört: Seine Sichtweise, die im Grunde darauf hinausläuft, dass er von den anderen verlangt, auf eine bestimmte Art und Weise für ihn zu fahren. “Doppelmoral vor: „Das ist etwas, das mich wirklich anwidert. Du kannst nicht extrem aggressiv fahren, alle anderen Fahrer in Schwierigkeiten bringen und dann erwarten, dass sie nett zu dir sind.