Der ehemalige Vorstandsvorsitzende und Geschäftsführer von Fortuna Düsseldorf, Paul Jäger, spricht im exklusiven Interview über den erneuten Abstieg in die 3. Liga. Er äußert sich zu sportlichen Fehlern, massiven personellen Kürzungen und der notwendigen finanziellen Konsolidierung. Jäger zweifelt an der Entscheidung gegen Andre Hoffmann und kritisiert die Freistellung langjähriger Mitarbeiter. Trotz seiner Verbundenheit schließt er eine Rückkehr in offizielle Funktionen aus, sieht aber dringenden Bedarf an Kontinuität und Weitsicht.

Paul Jäger (69) war von 1989 bis vor acht Jahren u. a. als Interims-Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer und Finanzboss in Düsseldorf tätig. Seit seinem Ausscheiden 2022 ist er weiterhin hautnah an seiner Fortuna dran.

Im Gespräch mit BILD spricht er über den erneuten Absturz in die 3. Liga. Auf die Frage, welcher der drei Abstiege in die Drittklassigkeit für ihn der schlimmste sei, antwortet er: Für mich der aktuelle, weil ich nicht weiß, was ich nicht weiß. Es ist ein großer Unterschied, ob Du Chef der Zahlen bist und die zukünftigen Probleme identifizieren und angehen kannst oder ob Du als passiver Ex-Funktionär alle Aktivitäten der handelnden Personen lediglich zur Kenntnis nehmen musst.

Nach dem Abstieg 1999 brauchte Fortuna zehn Jahre, um in die 2. Liga zurückzukehren. Wird es jetzt wieder so lange dauern? Droht der Klub sogar wieder in die 4.

Liga durchgereicht zu werden? Jäger hofft, dass die aktuelle Ausgangssituation besser ist als damals. Die 3. Liga sei unglaublich stark und ausgeglichen.

Auch wenn es viele in Düsseldorf nicht hören wollen, sei der Klassenerhalt im ersten Jahr für ihn bereits ein Erfolg. Gelinge es zusätzlich, eine Mannschaft aufzubauen, die sich reinhängt und bei der es wieder Spaß mache zuzuschauen, dann glaube er an eine schnellere Rückkehr in den Lizenzfußball. Jäger betont, er sei weder Insider noch kenne er Details aus Vertragsverhandlungen. Dennoch habe er nicht verstanden, wieso Andre Hoffmann weggeschickt wurde.

Hoffmann sei wichtig für den Mannschaftsgeist und die Hierarchie innerhalb der Mannschaft gewesen. Die meisten Spieler hätten sich mit Fortuna identifiziert, aber nicht alle. Daher habe es nur selten eine Elf auf dem Platz gegeben, in der jeder für den anderen rennt und sich reinhängt. Teilweise habe auch die Qualität gefehlt.

Seine Fehleranalyse gehe über die aktuelle Spielzeit hinaus und beginne vor sieben bis acht Jahren. Eine detaillierte Analyse würde jedoch den Rahmen des Interviews sprengen. Fast 60 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihre Jobs. Viele davon habe er lange zusammengearbeitet.

Natürlich müsse Fortuna Mitarbeiter entlassen, da die Verwaltungskosten in der 3. Liga nicht mehr zu stemmen seien. Um jeden tue es ihm leid, besonders mit jenen, die mit ihm durch dick und dünn gegangen seien. Das Auswahlverfahren habe er jedoch nicht verstanden.

Er sei gespannt, wie die Anwälte der Fortuna vor dem Arbeitsgericht argumentieren werden, warum eine Petra Brosch, die zu seiner Zeit für drei geschafft habe und 46 Dienstjahre auf dem Buckel habe, freigestellt werde. Ebenso eine Mutter von vier Kindern oder ein Mitarbeiter, der zweimal mit dem Martinsthaler der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet wurde und vor ein paar Jahren aufgrund der Deutschen Meisterschaft im Amputierten-Fußball zum Düsseldorfer des Jahres gewählt wurde.

Jäger betont, dass Kontinuität und Geschlossenheit im Vorstand und in der sportlichen Leitung wichtig seien. Nur am ruhigen Fluss sei das Ufer voller Blumen. Dazu gehöre ein konservatives Finanzgebaren. Bei einem Rekordertrag an TV-Einnahmen in Höhe von 39,5 Millionen habe sich der damalige Vorstand Röttgermann lediglich für ein Plus von 2 Millionen feiern lassen.

Spare in der Zeit, dann hast du in der Not. Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, noch einmal eine Funktion im Klub zu übernehmen, um Fortuna wieder hochzubringen, antwortet er nicht direkt. Seine langjährige Erfahrung, die auch beim DFB geschätzt werde, sei enorm. Der Fokus liege jedoch darauf, die derzeitige Führungsmannschaft ihre Arbeit machen zu lassen, während er als kritischer Beobachter von außen bleibt.

Die Fortuna brauche nun eine ruhige und strategisch kluge Entwicklung, um aus der 3. Liga wieder aufzusteigen und langfristig stabil zu werden. Die Fehler der Vergangenheit dürften sich nicht wiederholen, insbesondere in Bezug auf Personalentscheidungen und finanzielle Disziplin. Der ehemalige Finanzboss warnt davor, aus Angst vor der 4.

Liga übereilte und unüberlegte Entscheidungen zu treffen. Vielmehr müsse man das Vertrauen der Fans und der Region zurückgewinnen durch engagierte Leistungen auf dem Platz und eine nachvollziehbare, transparente Führung im Hintergrund. Die aktuelle Mannschaft müsse eine Einheit werden, in der jeder für den anderen kämpft, und das Potential nutzen, das in der 3. Liga zwar ausgeglichen, aber auch voller Chancen sei.

Der Weg zurück in den Profifußball werde kein Selbstläufer, aber mit dem richtigen Mix aus Jugend und Erfahrung, Geduld und einer soliden finanziellen Basis sei er machbar. Jäger bleibt dem Verein trotz aller Enttäuschungen verbunden und wird seine Expertise im Hintergrund sicherlich weiterhin einbringen, auch wenn er kein offizielles Amt mehr anstrebe





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