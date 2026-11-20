Die Jenaer Fussballlegende René Eckardt beendet seine Karriere und startet eine neue Laufbahn im Vertrieb bei Science City Jena, um die Basketballer zu vermarkten.

Die sportliche Laufbahn von René Eckardt, der als eines der Gesichter des Jenaer Fußballs in die Geschichte eingegangen ist, hat einen neuen und unerwarteten Wendepunkt erreicht. Nach seiner aktiven Zeit als Profispieler hat die Vereinslegende des FC Carl Zeiss Jena eine neue berufliche Heimat gefunden, die ihn sogar den Sportwechsel hinnehmen lässt. Zukünftig wird er das Team der elf5 Jena GmbH verstärken und sich dort im Bereich Vertrieb engagieren. Diese Position konzentriert sich vorrangig auf die kommerzielle Vermarktung der Basketball er von Science City Jena, wobei er gleichzeitig bei neu ausgegründeten Gesellschaften wie der Stadion Rehawelt UG und der paradies teamsport UG mitwirkt.

Neue Rolle im Marketing nach Karriereende

Der 36-jährige René Eckardt übernimmt eine strategisch wichtige Aufgabe im Management des Jenaer Spitzensports. In seiner neuen Funktion als Vertriebskraft kümmert er sich ausschließlich um die geschäftlichen Aspekte der Basketballabteilung. Neben der Arbeit für die Hauptmannschaft von Science City Jena wird er seine Expertise auch in die strategische Ausrichtung der neu gegründeten Tochtergesellschaften einbringen. Dieser Schritt markiert den endgültigen Übergang von der Aktivität auf dem Feld hin zur Organisation und zum Business-Development in der Branche. Die Verantwortlichen in der Geschäftsführung betrachten diese Personalie als bedeutenden Aufbau einer langfristigen Infrastruktur für den Sportstandort Jena.

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Jahre der Treue und sportliche Meilensteine

Die Bindung von René Eckardt an die Stadt Jena und den dortigen Fußball ist generationenübergreifend und historisch tief verwurzelt. Seine Karriere begann bei SV Lobeda 77, bevor er im Alter von acht Jahren zum FC Carl Zeiss Jena wechselte. Ab der Saison 2008/09 war er fester Bestandteil der ersten Mannschaft und konnte dabei internationale Anerkennung erringen, die ihn bis in die deutsche U20-Nationalmannschaft führte. Über 300 Pflichtspiele absolvierte der Mittelfeldspieler für seinen Stammverein, bevor er seine aktive Laufbahn im Sommer 2026 beim ZFC Meuselwitz beendete. Diese lange Historie macht ihn zu einer der am besten vernetzten Persönlichkeiten im regionalen Sport.

Begeisterung in der Geschäftsführung des Vereins

Die Entscheidung, René Eckardt für den Vertrieb zu gewinnen, stieß auf große Zustimmung in der Führungsebene von Science City Jena. Vertriebs-Chef Dominik Hoffesommer betonte in einer offiziellen Stellungnahme, dass Eckardt über viele Jahre verstanden habe, was Sport im Inneren antreibt und welche Bedeutung Teamzugehörigkeit hat. Er würdigte die Kompetenz und die emotionale Verbundenheit des Neuzugangs als echte Bereicherung für das Unternehmen. Auch Thomas Fleddermann aus der Geschäftsleitung hob die exzellente Vernetzung von Eckardt in der Region hervor, was ihn zu einem idealen Partner für die Weiterentwicklung der Vermarktungsstrategien macht.

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Weiterentwicklung der Basketball-Vermarktung

Durch den Wechsel von René Eckardt wird die Basketballabteilung von Science City Jena nun durch einen tiefen Einblick in die Profession des Spitzensports unterstützt. Seine Perspektive aus der Sicht eines ehemaligen Profisportlers ergänzt die betriebswirtschaftlichen Anforderungen der Vermarktung. Die Verantwortlichen sehen in seiner Begeisterung und seiner Erfahrung die besten Voraussetzungen, um die Sichtbarkeit und die kommerzielle Attraktivität der Basketballer auf ein neues Level zu heben. Dieser Schritt dient dazu, die Brücke zwischen der historischen Fußballtradition und der aktuellen Basketball-Elite der Stadt zu schließen.

Zukunft der Jenaer Sportlandschaft

Für die Jenaer Sportlandschaft bedeutet der Einstieg von René Eckardt in die Vermarktung eine neue Qualität in der professionellen Aufbereitung der Teams. Die Heimspielatmosphäre in der Stadt wird durch diese strategische Neuausrichtung in ihrer kommerziellen Tragfähigkeit gestärkt. Die neu geschaffenen Strukturen der elf5 Jena GmbH und ihrer Tochtergesellschaften sollen durch die Mitarbeit von Eckardt effektiver aufgestellt werden. Damit schließt sich für "Ecki" nicht nur ein persönlicher Kreis, sondern er leistet einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Sports in seiner Heimatstadt über die reine Spielpraxis hinaus.