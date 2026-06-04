Ex‑Hertha‑Trainer Oliver Schröder und Oliver Reiß genießen Freundschafts‑Urlaub in Portugal

Nach Jahren im Berliner Nachwuchsbereich treffen sich die ehemaligen Co‑Trainer Oliver Schröder und Oliver Reiß für einen Surf‑Trip an der Algarve. Dabei reflektieren sie ihre bisherigen Erfolge, diskutieren zukünftige Karriere‑Optionen und stärken ihre langjährige Freundschaft.

Nach vielen Jahren getrenntem Weg kehrte das ehemalige Trainerduo von Hertha BSC für ein gemeinsames Abenteuer an die Küste der Algarve zurück. Oliver Schröder , 45, und sein langjähriger Freund und Kollege Oliver Reiß , 43, haben ihre gemeinsamen Jahre im Berliner Nachwuchsbereich von 2017 bis 2023 hinter sich - dort leiteten sie gemeinsam die U‑16, U‑17 und U‑19.

Während dieser Zeit erzielten sie beachtliche Erfolge und legten den Grundstein für zahlreiche junge Talente. Nachdem Reiß 2021 die verantwortungsvolle Position als Cheftrainer der U‑18 von Manchester City übernahm und dort innerhalb von zwei Spielzeiten drei Titel eintrug, entschieden beide, ihre Freundschaft mit einem fünftägigen Kurztrip nach Portugal zu feiern. Am Praia do Zavial, einem von goldenen Klippen umrahmten Sandstrand an der westlichen Algarve, verbanden sie das Vergnügen des Surfens mit ihrer langjährigen Kameradschaft.

Schröder, inzwischen selbst ein erfahrener Surf‑Profi, zeigte seinem Freund Reiß die ersten Bewegungen auf dem Brett. Reiß, der bislang nur das Spielfeld beherrschte, wagte mutig die ersten kleinen Wellen und erlebte dabei einen ganz neuen Sport. Im Kontrast zu den brandneuen Surf‑Erfahrungen war Reißs sportliche Laufbahn bereits von beeindruckenden Statistiken geprägt: In 64 Spielen für die U‑18 von Manchester City erzielte er durchschnittlich 2,47 Punkte pro Spiel und führte das Team in der vergangenen Saison zu beachtlichen Erfolgen.





Der Urlaub wurde zudem durch Stefan Mattner ergänzt, einen ehemaligen Teamkollegen aus ihrer Schulzeit am Gabriele‑von‑Bülow‑Gymnasium in Berlin‑Tegel. Mattner, der früher gemeinsam mit Schröder im SC Tegel aktiv war, hatte bereits als Co‑Trainer mit Reiß in der B‑Jugend des SC Heiligensee zusammengearbeitet. Gemeinsam genossen die drei Freunde die entspannte Atmosphäre Portugals, tauschten Anekdoten aus ihrer Trainerkarriere aus und diskutierten mögliche zukünftige berufliche Schnittmengen.

Während Reiß vertraglich bis 2027 an Manchester City gebunden ist und dort eventuell in die U‑21‑Mannschaft aufsteigen könnte, steht Schröders nächste Station noch in den Sternen. Anfang dieses Jahres wechselte er als Performance Manager zu Újpest Budapest, wo er unter der Leitung von Sportdirektor und ehemaligen Hertha‑Trainer Pal Dardai arbeitet. Zuvor war er Athletiktrainer für Herthas U‑19, bevor er Stationen bei Werder Bremen und dem FC Elversberg bestritt.





Die Zukunft bleibt offen, doch das Wiedersehen hat erneut gezeigt, wie stark die Bande zwischen den beiden Olivers und ihrem gemeinsamen Umfeld sind. Während Hertha BSC bislang noch keinen Namen für die neuen Trainer der Nachwuchsteams bekannt gegeben hat, bleibt die Möglichkeit bestehen, dass sich die Wege von Schröder und Reiß beruflich wieder kreuzen - sei es in Berlin, Manchester oder an einem anderen europäischen Standort.

Das gemeinsame Erlebnis in Portugal hat nicht nur alte Freundschaften neu belebt, sondern auch den Blick auf mögliche zukünftige Kooperationen geschärft. Klar ist, dass ein Wiedersehen zwischen den beiden nicht nur Freude, sondern auch Inspiration für ihre weitere Arbeit im Fußballbereich bedeutet





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