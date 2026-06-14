Ex-Hertha-Zeugwart Hendrik Herzog klagt gegen fristlose Kündigung

Am Montag verhandelt das Arbeitsgericht Berlin den Fall des ehemaligen Zeugwarts, der nach schwerwiegenden Verfehlungen entlassen wurde.

Der nächste Rechtsstreit für Hertha BSC steht bevor. Der ehemalige Zeugwart Hendrik Herzog (57) zieht gegen seine fristlose Kündigung vor Gericht. Der Gütetermin vor dem Arbeitsgericht Berlin ist für Montag, den 15.

Juni 2026, um 10:15 Uhr in Saal 209 angesetzt. Dies bestätigte die Pressestelle der Berliner Gerichte für Arbeitssachen. Hintergrund ist ein Vorfall, bei dem Herzog sich nach einem Unfall unerlaubt vom Ort des Geschehens entfernt haben soll. Hertha BSC hatte sich daraufhin sofort von dem langjährigen Mitarbeiter getrennt.

Der Verein erklärte auf Anfrage: "Es ist richtig, dass wir uns von einem Mitarbeiter aufgrund schwerwiegender Verfehlungen sofort trennen mussten. Es blieb uns in Ansehung der Umstände und unter Abwägung aller Interessen nichts anderes übrig, als die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter, der in seiner Rolle und Funktion eigentlich - intern wie extern - als Vorbild auftreten und agieren sollte, sofort zu beenden.

" Seit der Kündigung hat Herzog das Hertha-Gelände nicht mehr betreten. Am Montag kommt es nun zur ersten Begegnung vor Gericht. Hendrik Herzog ist kein Unbekannter in der Hertha-Welt. Der gebürtige Berliner absolvierte von 1997 bis 1999 insgesamt 73 Pflichtspiele für die Blau-Weißen.

Nach seiner aktiven Karriere blieb er dem Verein treu und arbeitete viele Jahre als Zeugwart. In dieser Funktion war er für die Ausstattung der Mannschaft verantwortlich und galt als vertraute Figur im Umfeld des Teams. Die plötzliche Trennung kam daher für viele überraschend. Details zu den genauen Vorwürfen wurden bisher nicht öffentlich gemacht, jedoch scheint der Vorwurf der Unfallflucht im Raum zu stehen.

Hertha betonte, dass die Entscheidung nach sorgfältiger Prüfung und Abwägung aller Interessen getroffen wurde. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf die Verantwortung von Vereinsmitarbeitern, die als Vorbilder fungieren sollen. Der Prozess am Montag könnte weitreichende Folgen haben. Sollte das Gericht die Kündigung für unwirksam erklären, müsste Hertha Herzog möglicherweise weiterbeschäftigen oder eine Abfindung zahlen.

Andernfalls wäre die fristlose Kündigung endgültig. Der Fall ist auch deshalb brisant, weil er das Ansehen des Vereins und seiner Mitarbeiter betrifft. Hertha BSC steht in der Öffentlichkeit unter besonderer Beobachtung, nicht zuletzt aufgrund der schwierigen sportlichen und wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahren. Ein Rechtsstreit mit einem langjährigen Mitarbeiter ist da zusätzlich unangenehm.

Die Verhandlung wird zeigen, ob die Vorwürfe gegen Herzog ausreichen, um eine sofortige Beendigung des Arbeitsverhältnisses zu rechtfertigen. Fans und Beobachter warten gespannt auf das Urteil





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Hertha BSC Hendrik Herzog Fristlose Kündigung Arbeitsgericht Rechtsstreit

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