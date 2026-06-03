Ex-Kapitäne Lahm und Matthäus: Kimmich als WM-Kapitän? 'Chancen sind immer da'

Philipp Lahm und Lothar Matthäus sprechen im Interview über die Chancen von Joshua Kimmich auf das Kapitänsamt bei der WM, ihre eigenen Titelgewinne und die Rückkehr von Manuel Neuer.

In einem exklusiven Interview mit BILD sprachen die ehemaligen Nationalmannschaft s kapitän e Philipp Lahm und Lothar Matthäus über die aktuelle Situation der deutschen Nationalmannschaft vor der anstehenden Weltmeisterschaft.

Dabei stand vor allem die Frage im Raum, ob Joshua Kimmich zum Kapitän ernannt werden könnte. Matthäus erklärte, die Chancen seien immer da, aber es sei nicht einfach. Er glaube nicht, dass Deutschland als Favorit nach Amerika fahre, sondern zum erweiterten Kreis gehöre. Es wäre ihm und allen recht, wenn Kimmich dazustoßen und als Kapitän den Pokal entgegennehmen könnte.

Lahm pflichtete bei und betonte, dass Kimmich die nötige Führungsqualität besitze. Die beiden Weltmeister erinnerten sich auch an ihre eigenen historischen Momente. Lahm schwärmte von der WM 2014 und sagte, er könne es nicht in Worte fassen. Deswegen sei es schön, dass er mit Lothar sitzen dürfe, denn das sei seine Weltmeisterschaft gewesen, als Kind vorm Fernseher mit seinem Opa.

Sie hätten die Spiele geschaut und die Zusammenfassungen unendlich oft angesehen. Lothar habe den Pokal damals in die Höhe gereckt - und das sei ihm in dem Moment durch den Kopf gegangen, als er ihn bekommen durfte. Er beschrieb die zwei Stunden nach dem Abpfiff als pure Freude, unglaubliche zwei Stunden, die superschön gewesen seien. Matthäus ergänzte, dass man bei all dem Jubel und Trubel nicht ganz bei Sinnen und nicht ganz kontrolliert sei.

Dabei betonte er, dass sein Traum nie der WM-Titel gewesen sei, sondern zunächst nur Profi zu werden. Doch dann habe er gemerkt, dass mehr drin sei. Dieser Moment sei Freude, auch Stolz, und vor allem eine innere Genugtuung, etwas erreicht zu haben, was nur ganz wenige erreichen dürfen. Als Kapitän den Pokal für die Mannschaft und das Land entgegenzunehmen, darauf könne man stolz sein.

Lahm verriet zudem, dass sein Rücktritt nach dem WM-Sieg schon vorher feststand. Für ihn sei vorher klar gewesen, dass seine Zeit bei der Nationalmannschaft zu Ende gehe und dies sein letztes Länderspiel sein würde. Es sei noch extremer gewesen, den Pokal in den Händen zu halten und zu sagen: Danke, das war's für mich. Den Sieg mit dem WM-Titel zu beenden, sei für ihn das Größte gewesen, was man erreichen könne.

Auf die Frage, ob es vor der WM schon klar gewesen sei, antwortete er, dass seine engsten Vertrauten es gewusst hätten. Jogi Löw sei der Erste gewesen, der es einen Tag nach dem WM-Finale von ihm gehört habe. In der Mannschaft seien alle überrascht gewesen, wobei Manuel Neuer später gesagt habe, er habe schon eine Ahnung gehabt. Ein weiteres Thema war die Rückkehr von Manuel Neuer zur Nationalmannschaft.

Lahm und Matthäus zeigten sich einig: Neuer sei noch immer der beste deutsche Tormann, wie man zuletzt in der Champions League gesehen habe. Der Rückgriff auf einen der Weltmeister von 2014 könne die Mannschaft sportlich für den Moment stabilisieren. Matthäus stehe zu 100 Prozent hinter der Entscheidung. Es sei klar gewesen: Wenn Neuer zurückkomme, dann als Nummer 1.

Wenn er fit sei und so halte wie gegen Real Madrid, dann stiegen die Chancen Deutschlands, bei der WM erfolgreich zu sein. Auf die Frage, ob er sich für Neuer freuen würde, antwortete Matthäus, dass das der Fall sei - und natürlich auch, weil Deutschland dann sehr weit kommen würde. Abschließend zogen die beiden Legenden Parallelen zwischen der aktuellen Mannschaft und dem Weltmeisterteam von 1990. Matthäus betonte den Zusammenhalt und die starken Einzelspieler, die als Mannschaft zusammenhalten.

Sie hätten sich seit Jahren gekannt, teilweise aus der U21. Einige von ihnen seien bereits 1986 im Endspiel gewesen. Der Zusammenhalt ihrer Weltmeister-Mannschaft bestehe bis heute, alle freuten sich, wenn sie sich sehen. Das sei wie ein Klassentreffen.

Lahm unterstrich die Bedeutung von Vertrauen: Ohne Qualität habe man mit dem Titel nichts zu tun. Was sie darüber hinaus ausgezeichnet habe, sei ein unglaubliches Vertrauen ineinander gewesen. Die Mannschaft sei gewachsen. Das Interview zeigt: Die Ex-Kapitäne sind zuversichtlich, dass die deutsche Nationalmannschaft bei der WM bestehen kann, auch wenn sie nicht als Topfavorit gilt.

Entscheidend wird die Rolle von Joshua Kimmich und die Stabilisierung durch Manuel Neuer sein





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