Ex-Kinderstar Daveigh Chase: Lebensende unter dramatischen Umständen

Der frühere Kinderstar Daveigh Chase hat vor seinem Tod unter dramatischen Umständen gelebt. Der Manager der Schauspielerin berichtet über ihre letzten Jahre.

Monatelang suchten Freunde und Familie nach ihr - am Ende kam jede Hilfe zu spät. Der frühere Kinderstar Daveigh Chase (†35, Lilo & Stitch , The Ring ) hat vor ihrem Tod unter dramatischen Umständen gelebt.

Das berichtet die California Post und beruft sich auf den Manager der Schauspielerin. John Ryan hat über zehn Jahre mit Chase zusammengearbeitet. In dieser Zeit gab es immer wieder Probleme. Im Februar 2017 machte Chase Schlagzeilen, weil sie einen Mann in den frühen Morgenstunden vor einem Krankenhaus in L.A. absetzte und verschwand.

Der Mann wurde für tot erklärt, nachdem Krankenhauspersonal ihn aufgefunden hatte. Die Polizei kam der Schauspielerin auf die Spur und stieß dabei auf einen offenen Haftbefehl - Festnahme! Mit dem Tod des Mannes hatte sie laut TMZ allerdings nichts zu tun, soll lediglich Zeit mit ihm verbracht haben. 2017 wurde sie ein zweites Mal festgenommen, weil sie als Beifahrerin in einem gestohlenen BMW saß. Im August 2018 eine erneute Festnahme.

Dieses Mal wegen Drogenbesitzes. Nach zwei Stunden kam sie gegen eine Kaution von 1000 Dollar wieder auf freien Fuß. Irgendwann brach Chase den Kontakt zu ihrem Umfeld ab und verschwand. Ihr Ex-Manager berichtet nun, dass er und Chase' Stiefschwester vor etwa einem Jahr einen Privatdetektiv eingeschaltet hätten.

Ihr Ziel: die Schauspielerin finden und ihr Hilfe organisieren. Sogar eine Dokumentation über die Suche soll in Arbeit gewesen sein. Ihr Titel: Finding Lilo. Ende 2025 dann, so erzählt es Ryan, sei er auf ein erschütterndes Social-Media-Video aufmerksam geworden.

Im Januar 2011 posierte Daveigh Chase bei der Premiere der 5. Staffel von Big Love in Los Angeles (USA). Sie strahlt, sieht gesund und glücklich aus. Das soll sich laut ihrem Manager später geändert haben.

In dem Clip laut Ryans Darstellung zu sehen: eine stark abgemagerte und kaum ansprechbare Daveigh Chase, die auf einem Bett, einer Couch oder dem Boden liegt. Ihre Körperhaltung ist gekrümmt, das Haar schütter. Die Aufnahmen sollen in Skid Row entstanden sein - einem berüchtigten Viertel in Downtown Los Angeles. Dort leben Menschen in extrem schwierigen Lebenslagen.

Viele sind obdachlos. Manche haben Suchtprobleme, wieder andere kämpfen mit psychischen Problemen. Im Jahr 2002 wurde Daveigh Chase in ihrer Rolle als gruselige Samara im Blockbuster The Ring weltberühmt. Chase, die als kleines Mädchen in The Ring Millionen Zuschauer weltweit das Fürchten lehrte, war angeblich von Heroin und Fentanyl abhängig, schreibt California Post.

Der Manager selbst spricht nicht davon. Als er nach Skid Row gefahren sei, erzählt Ryan, sei Chase bereits verschwunden gewesen. Wir waren so nah dran, sie zu finden, sagt er bedauernd. Wie TMZ berichtete, starb die Schauspielerin am 16.

Juni 2026 an einer Hirnhautentzündung und einer Blutinfektion. Das sagte ihr Freund Roy Hernandez dem Entertainment-Portal.

Zudem sei sie wegen schwerer Mangelernährung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Zum Zeitpunkt ihres Todes hatte sie seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr in Film- oder Fernsehproduktionen mitgewirkt. Ihre letzten Hauptrollen spielte sie 2016 in dem Horrorfilm Jack Goes Home und dem Thriller American Romance. Das angebliche Video von Chas





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