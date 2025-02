Ex-Kölner Dietz glänzt bei Altachs Siegesserie-Ende

Zwei ehemalige Kölner Spieler, Florian Dietz und Elias Bakatukanda, standen sich in einem Duell in Österreich gegenüber. Florian Dietz glänzte mit einem Tor und einem Assist beim Sieg von SCR Altach gegen Blau-Weiß Linz.

Zwei ehemalige Kölner Fußball er, Florian Dietz und Elias Bakatukanda , standen sich in einem direkten Duell im österreich ischen Fußball ligaspiel zwischen Blau-Weiß Linz und SCR Altach gegenüber. Beide Spieler hatten zuvor für den 1. FC Köln zusammen gespielt. Für Elias Bakatukanda (20) war es sein Debüt für seinen neuen Verein. Leider konnte er die 1:3-Niederlage seiner Mannschaft nach seiner Einwechslung in der 75. Minute nicht verhindern.

Altach, der Tabellenletzte, feierte seinen ersten Sieg seit dem 18. August nach 14 sieglosen Spielen. Florian Dietz (26) stand in diesem Spiel für Altach im Einsatz. Der Angreifer erzielte kurz nach der Halbzeit sein Premierentor für den Verein und leistete zudem einen Assist für das 2:1. Mit einem Tor und einem Assist wurde Dietz zum Man of the Match gewählt. Für Altach war der Sieg ein wichtiger Moment, da sie nach einem langen Durst nach Erfolgen endlich wieder einen Sieg einfahren konnten





express24 / 🏆 16. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Fußball Bundesliga Österreich Altach Blau-Weiß Linz Ex-Kölner Dietz Bakatukanda

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz: Generationenprojekt in einem Caritas-PflegeheimVOX startet ein Generationenprojekt mit Tim Mälzer und André Dietz, das sich in einem Caritas-Pflegeheim mit Menschen mit Behinderung und Senioren beschäftigt. Im Rahmen des Projekts können Menschen mit Behinderung eine Qualifizierung zum Alltagshelfer absolvieren und so langfristig auf dem Arbeitsmarkt arbeiten. Das Projekt will die Lebensrealität und den Alltag von Seniorinnen und Senioren beleuchten und Möglichkeiten für eine Verbesserung finden.

Weiterlesen »

Vox eröffnet 'Herbstresidenz' mit Mälzer und Dietz im MärzNach dem vielfach ausgezeichneten Projekt 'Zum Schwarzwälder Hirsch' nehmen sich Tim Mälzer und André Dietz nun vor, gemeinsam mit Menschen mit Behinderung das Leben von Senioren in einem Pflegeheim zu verbessern.

Weiterlesen »

André Dietz und Tim Mälzer: Das ist über ihre neue VOX-Sendung 'Herbstresidenz' bekanntVOX hat den Starttermin für die neue Doku-Reihe 'Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz' bekannt gegeben.

Weiterlesen »

André Dietz und Tim Mälzer: Neue Doku 'Herbstresidenz' läuft ab MärzVOX hat den Starttermin für die neue Doku-Reihe 'Herbstresidenz mit Tim Mälzer und André Dietz' bekannt gegeben.

Weiterlesen »

AWZ-Star André Dietz verrät: Ingo hat ein HelfersyndromNur um Jenny zu helfen, entscheidet sich Ingo bei 'Alles was zählt' gegen Chemnitz und für Mallorca. Und dieses Helfersyndrom kennt Schauspieler André Dietz auch von sich selbst.

Weiterlesen »

Kölner (54) in Wohnung überfallen – Polizei mit FahndungNach einem brutalen Raubüberfall auf einen Kölner (54) fahndet die Polizei nach einem der Täter.

Weiterlesen »