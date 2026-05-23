Ex-Leverkusen-Midfielder Didi Hamann Admits Living an Unhealthy Lifestyle, peaking in a dark period and turning things around

Didi Hamann's life as a football player was anything but healthy. The ex-Midfielder of FC Liverpool and Bayer 04 Leverkusen lived an unhealthy lifestyle, making him deal with physical and emotional struggles, including a severe life crisis.

NEWS TEXT: dem FC Liverpool bei europäischen Topklubs. 2005 gewann er sogar mit den Reds die Champions-League. Dabei war seine Lebensweise alles andere als vorbildlich.

In einer Netflix-Dokumentation erklärt der TV-Experte jetzt: 'Ich habe zehn bis zwölf Zigaretten am Tag geraucht, weil ich das Gefühl hatte, dass mein Körper das braucht. Wenn ich gespürt hätte, dass es mich körperlich einschränkt, hätte ich aufgehört. Sein ehemaliger -Mitspieler Jamie Carragher (48) erläutert weiter: 'Wenn Didi Hamann in die Kabine kam und Wasser trank, dann bedeutete das, dass er am Vorabend ein paar Biere hatte.

" Partynacht bleibt in Erinnerung Nach seinem Wechsel von Newcastle United zu Liverpool im Sommer 1999 hinterließ Hamann gleich in seiner ersten Woche einen bleibenden Eindruck. 'Ich erinnere mich an unsere erste gemeinsame Partynacht. Wir hatten viel Spaß und es war Zeit, nach Hause zu fahren. Da sagte Didi zu mir: 'Weißt du was, ich hole uns ein Taxi.

' Daraufhin legte er sich auf die Straße. ', schaut Carragher in der Dokumentation zurück. 'Wenn ich mich nicht auf die Straße gelegt hätte, hätte kein Taxi angehalten, ganz einfach', so Hamann. Ganz ohne Folgen blieb die Lebensweise des TV-Experten aber nicht.

Nach seinem Karriereende 2010 rutschte der Fußballer in eine schwere Lebenskrise. Erst 2018 änderte sich sein Leben. Hamann verließ England und startete als TV-Experte bei unter anderem 'Sky' durch





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