Ex-Mann wegen Mordversuchs angeklagt: Frau mit Hammer attackiert

Ein 49-jähriger Mann wurde in Deutschland wegen Mordversuchs und schwerer räuberischer Erpressung angeklagt. Der Verdächtige soll seine 51-jährige Ex-Frau am 31. Juli 2024 in Bergrheinfeld mit einem Schlosserhammer attackiert und in einen Kofferraum seines Autos verfrachtet haben. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, die den Angeklagten festnehmen konnte. Die Frau wurde schwer verletzt, aber durch eine Notoperation gerettet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mordversuch aus finanziellen Motiven heraus begangen wurde.

Eine 51-jährige Frau wurde in den frühen Morgenstunden des 31. Juli 2024 in Bergrheinfeld schwer verletzt, nachdem sie von ihrem Ex-Mann bewusstlos geschlagen und in einen Kofferraum eines Autos verfrachtet worden war. Ein aufmerksamer Zeuge rief die Polizei und verfolgte das Auto. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter kurz darauf fest. Eine Notoperation rettete der Frau das Leben.

Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt hat den 49-jährigen Ex-Mann wegen Mordversuchs und schwerer räuberischer Erpressung angeklagt. Nach Angaben der Behörde schweigt der Beschuldigte, der nun in Untersuchungshaft sitzt, zu den Vorwürfen. Das Landgericht muss nun über die Zulassung der Anklage entscheiden. Der Verdächtige soll seine Ex-Frau an einer Bushaltestelle in Bergrheinfeld abgepasst und mit einem Schlosserhammer auf den Kopf geschlagen haben. Nach der Tat soll der Mann das Opfer in einen Kofferraum seines Autos gebracht und in unbekannte Richtung gefahren sein. Das Paar hatte sich vor einigen Jahren getrennt. Dennoch seien es auch nach der Scheidung immer wieder zu Streitigkeiten über Geld gekommen. Anfang 2024 hatte ein Gericht verfügt, dass der aus Bulgarien stammende Mann seiner früheren Partnerin monatlich Unterhalt zahlen muss. Diesen Unterhalt wollte der Angeklagte wohl nicht akzeptieren und drohte der damaligen 51-Jährigen im Juni 2024 in ihrer Wohnung in Bergrheinfeld mit einem Messer. Er forderte von ihr, die Hälfte des Unterhalts monatlich in bar zurückzuzahlen, um Gerichtskosten aus dem Scheidungsverfahren zu begleichen. Ende Juli 2024 soll dem Mann dann eine weitere Zahlungsaufforderung unter Androhung einer Zwangsvollstreckung zugestellt worden sein. Auf diese Aufforderung hin soll der 49-Jährige den Entschluss gefasst haben, seine Ex-Frau umzubringen, um seine finanzielle Unabhängigkeit wiederherzustellen.





