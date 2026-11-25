Ex-Mass-Effect-Dev Cat Valente glaubt nicht, dass EA die Marke je hergibt. Neue Bücher, Comics oder ein RPG wären ein Wunder.

Cat Valente, ehemalige Entwicklerin des gestrichenen Mass Effect Universe, glaubt nicht daran, dass Electronic Arts die Marke Mass Effect jemals aus der Hand gibt. Sie sagte, sie sei von EA bereits einmal enttäuscht worden.

Ihre Aussage stammt aus Valente war an Mass Effect Universe, dem als Mass Effect 5 firmierenden Projekt, beteiligt und schrieb mit dem Roman Annihilation ein offizielles Buch zum Franchise. BioWare wurde nach der Übernahme durch EA geschlossen, das Spiel gestrichen. Dashatte unter Fans eine Save-MassEffect-Kampagne mit tausenden Unterschriften und Protesten vor EAs Büros ausgelöst. Fans protestierten unter anderem, weil das Spiel aus ihrer Sicht das bis dato größte Mass Effect hätte werden können.

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Neue Mass-Effect-Bücher, Comics oder gar ein neues RPG hält Valente für unwahrscheinlich: „Wenn sie Bücher oder Comics oder RPGs oder etwas dergleichen erlauben, wäre das ein Wunder, aber es hinge wahrscheinlich eher mit der Serie zusammen als mit allem, woran ich je gearbeitet habe, oder auch der Trilogie.

“ Die seit Jahren in der Entwicklung festhängende TV-Adaption gilt ihr als realistischerer Anknüpfungspunkt als das Material des gestrichenen Spiels. Selbst ein Verkauf der Marke würde laut Valente das Spiel, auf das Fans hoffen, nicht retten. Ein neuer Besitzer würde nach ihrer Einschätzung von vorne anfangen und einen eigenen Zugang zur Marke suchen, die Arbeit ihres Teams also kaum übernehmen.

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Eine zweite, nicht namentlich genannte ehemalige Entwicklerin oder ein ehemaliger Entwickler hält einen Verkauf für noch unwahrscheinlicher: EA verkaufe tatsächlich nie etwas, das Unternehmen lege Lizenzen eher auf die Seite, mit American McGee’s Alice als Beispiel. Zu Wort melden sich damit Valente und ein weiterer Ex-Dev, nicht aber EA. Mit dem Appell richtet sich Valente an die Save-MassEffect-Bewegung, die seit der Schließung des Studios gegen das Aus der Marke protestiert.

Valente, die angibt, bei der Times-Square-Billboard-Werbung zum Projekt geweint zu haben, hält ihrer Enttäuschung dennoch das Durchhalten entgegen: „Hört nicht auf zu kämpfen, hört nicht auf zu glauben, haltet die Stellung, widerlegt mich.

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