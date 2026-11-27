Der Prozessserie rund um den österreichischen Investor René Benko nimmt Fahrt auf. Nun hat das OLG Innsbruck die Strafe für ein Verfahren korrigiert. Das sind schlechte Nachrichten für Benko.

Der Investor René Benko muss nun 36 statt 30 Monate in Haft. Der österreichische Investor und Ex-Milliardär René Benko muss nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Innsbruck wegen Schädigung seiner Gläubiger nun 36 Monate statt 30 Monate in Haft.

Dies teilte eine Gerichtssprecherin der Deutschen Presse-Agentur mit. Das OLG korrigierte eine Strafe des Landesgerichts Innsbruck. Das Landesgericht hatte Benko zunächst zu 15 Monaten Bewährungsstrafe und zu einer Geldstrafe verurteilt. Das OLG verhängte eine neue Strafe von sechs Monaten.

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Diese wird zur bisher rechtskräftigen Verurteilung von 30 Monaten addiert. Im vorliegenden Fall hat Benko nach Überzeugung der Justiz hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe in einem Tresor im Haus von Verwandten seiner Ehefrau vor dem Zugriff seiner Gläubiger verborgen. Eine jüngst ergangene Verurteilung zu weiteren zwei Jahren Haft wegen schweren Betrugs ist noch nicht rechtskräftig. Benko, der alle Vorwürfe bestreitet, sitzt seit Januar 2025 in Untersuchungshaft.