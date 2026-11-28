Unter Bill Clinton war Robert Reich Arbeitsminister, heute sieht er sein Land in gefährlicher Schieflage. Die USA seien längst keine Wirtschaftsdemokratie mehr, warnt er. 15 bis 16 Personen bestimmten das Schicksal der Weltwirtschaft. Besonders ein Tech-Milliardär steht im Visier des Ex-Ministers.

US-Präsident Donald Trump und Nvidia-CEO Jensen Huang - laut Robert Reich besteht eine gefährliche Abhängigkeit der US-Wirtschaft von wenigen Menschen. Unter Bill Clinton war Robert Reich Arbeitsminister, heute sieht er sein Land in gefährlicher Schieflage.

Die USA seien längst keine Wirtschaftsdemokratie mehr, warnt er. 15 bis 16 Personen bestimmten das Schicksal der Weltwirtschaft. Besonders ein Tech-Milliardär steht im Visier des Ex-Ministers. Der frühere US-Arbeitsminister Robert Reich sieht die USA als eine "Wirtschaftsautokratie" und fordert, die Macht der Techmilliardäre zu brechen.

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"So wie Donald Trump versucht, die amerikanische Demokratie durch eine Autokratie zu ersetzen, wollen diese Unternehmen die amerikanische Wirtschaft autoritär umbauen", sagte Reich dem "Spiegel". Die USA seien "von einer Wirtschaftsdemokratie zu einer Wirtschaftsautokratie geworden". Reich war unter Präsident Bill Clinton zwischen 1993 und 1997 Arbeitsminister.