Der evangelische Christ ist künftig einer von zwei pfälzischen Vertretern in der EKD-Synode. Seine Wahl könnte für ihn eine weitere Bedeutung haben.

Der evangelische Christ ist künftig einer von zwei pfälzischen Vertretern in der EKD-Synode. Seine Wahl könnte für ihn eine weitere Bedeutung haben. Speyer - Der frühere Bundesverkehrs- und Justizminister Volker Wissing ist in die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland gewählt worden.

Die pfälzische Landessynode bestimmte den 56-jährigen Juristen aus Landau am Samstag in Speyer einer Mitteilung zufolge zu einem ihrer beiden Vertreter in dem Kirchenparlament auf Bundesebene. Die Wahl könnte für Wissing mit Blick auf das Amt des Präses der EKD-Synode von Bedeutung sein. Die amtierende Präses Anna-Nicole Heinrich tritt bei der Konstituierung der neuen Synode im April 2027 nicht erneut für das Amt an. Medienberichten zufolge wird Wissing als möglicher Nachfolger gehandelt.

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Wissing ist evangelischer Christ und ausgebildeter Kirchenmusiker. 1998 trat er der FDP bei und wurde später Bundestagsabgeordneter. Von 2016 bis 2021 war er in Rheinland-Pfalz Wirtschafts-, Verkehrs-, Landwirtschafts- und Weinbauminister sowie Vize-Ministerpräsident. Von 2021 bis 2025 war er Bundesminister für Digitales und Verkehr, ab November 2024 zusätzlich Justizminister. 2024 verließ er nach dem Bruch der Ampelkoalition die FDP.