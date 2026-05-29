Ex-Ministerpräsident Roland Koch (68, CDU) has expressed his views on the recent rumors of a potential exchange of Chancellor Friedrich Merz (70, CDU) for NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU). Koch argues that such discussions are normal in extreme crisis situations and that it is normal for them to be written about in newspapers.

Klartext, aber auch Wahrtext? Ex-Ministerpräsident Roland Koch (68, CDU ) hat bei Markus Lanz (57) gekonnt allen Versuchen widerstanden, hinter den Gerüchten um einen Austausch von Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU ) gegen NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (50, CDU ) mehr als nur ein Medienspektakel zu sehen.

Lanz hatte unvermittelt gefragt: "Was macht der Putsch gegen Friedrich Merz eigentlich?

" Doch das CDU-Urgestein zuckte nicht mit der Wimper, sondern antwortete noch in der gleichen Sekunde: "Er ist Unsinn! ""Ich glaube, dass es im Augenblick gar niemanden gibt, außerhalb der großen Medienorgane, die darüber sprechen", beteuerte der mit ernstem Blick. "Meine Einschätzung ist, dass in einer so extremen Krisensituation solche Diskussionen für Menschen, die in der Führung sind, eher normal sind. ".

"Es ist normal, dass wir den Kanzler tauschen? " Doch Koch drehte seinen Spin ungerührt weiter: "Das ist nicht normal, aber es ist normal, dass in den Zeitungen darüber geschrieben wird. ". Dann folgten Kochs wichtigste Argumente: Merz sei der einzige europäische Regierungschef, dessen Amt in den nächsten dreieinhalb Jahren sicher ist "Das Problem von Friedrich Merz ist nicht , es ist die politische Konstellation.

Glaubt irgendjemand, die Sozialdemokraten verändern sich bei einem anderen CDU-Vorsitzenden? Der Gedanke ist nicht realistisch.

". "Das kommt ja nicht von irgendwoher", wandte Lanz ein. "Oh doch! ", widersprach Koch lebhaft.

"Ich kenne sehr viele Diskussionen, von denen ich in der Zeitung lesen durfte, die kommen von irgendwoher. ". Lanz schließlich auf den Punkt: "Gibt es die Diskussion nur in den Medien oder gibt es sie in der Partei?

" Doch da wollte sich Koch nicht festlegen: "Nicht in der Parteiführung, nach meiner Überzeugung, aber woher soll ich das wissen?





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politics Roland Koch Markus Lanz Friedrich Merz Hendrik Wüst CDU Exchange Of Chancellor Medienspektakel Normal Unsinn Kritische Situation Medienorgane Parteiführung Medien Partei Mediendiskussion CDU-Urgestein CDU-Vorsitzende Sozialdemokraten Politische Konstellation Realistisch Kritische Situation Mediendiskussion CDU-Urgestein CDU-Vorsitzende Sozialdemokraten Politische Konstellation Realistisch

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sachsens Ministerpräsident kritisiert Vorurteile gegenüber Fußball-FansSachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat sich gegen Vorurteile gegenüber Fußball-Fans ausgesprochen und für mehr Verständigung im Fußball eingesetzt.

Read more »

Niedersachsens Ministerpräsident ruft Menschen auf, Reformen im Sozialsystem mitzutragenNiedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies hat im Landtag in einer Regierungserklärung seine Politik erläutert. Ein Schwerpunkt: die anstehenden Reformen im Sozialsystem. Die Opposition nutzte die Debatte, um Lies Ideenlosigkeit vorzuwerfen.

Read more »

Griechenland: Früherer Ministerpräsident Alexis Tsipras gründet neue ParteiComeback von Alexis Tsipras: Griechenlands früherer Regierungschef will mit einer neuen Partei an alte Erfolge anknüpfen. Aber die regierenden Konservativen liegen in Umfragen klar vorn.

Read more »

Ungarn nahe an EU-Einigung über freigegebene Mittel, sagt neuer MinisterpräsidentUngarns neuer Ministerpräsident Peter Magyar kündigt eine bevorstehende Einigung mit der EU über die Freigabe eingefrorener Mittel an. In einem Facebook-Video sagte er, man sei sich in vielen Punkten einig, allerdings gebe es bei der Korruptionsbekämpfung noch offene Fragen. Zudem plant Ungarn den offiziellen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Staatsanwaltschaft. Ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist für Freitag angesetzt. Magyar und seine pro-europäische Tisza-Partei hatten Viktor Orban abgelöst, der EU-Mittel wegen Bedenken zu Rechtsstaatlichkeit und Korruption blockiert hatte. Unter Magyar fullzieht sich ein Kurswechsel, auch was die Unterstützung der Ukraine anbelangt.

Read more »