Ex-MLB-Star Dave Edler trauert um Frau Susie nach tödlichem Unfall

Der ehemalige Baseball-Profi Dave Edler verliert seine Ehefrau Susie bei einem Frontalzusammenstoß in Washington. Der Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung festgenommen.

Die Ehefrau des ehemaligen Major-League-Baseball-Spielers Dave Edler, Susie Edler, ist im Alter von 67 Jahren bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Das tragische Ereignis ereignete sich am vergangenen Wochenende in Yakima im US-Bundesstaat Washington. Dave Edler, der aktuell 70 Jahre alt ist und seine aktive Profikarriere bei den Seattle Mariners als Third Baseman absolvierte, saß als Beifahrer im Fahrzeug. Er überlebte den Zusammenstoß, wurde jedoch ebenfalls verletzt. Die Umstände des Unfalls belasten die Familie und die Gemeinde zutiefst.

Detaillierte Fakten zum Unfallhergang

Das Ehepaar war in einem Fahrzeug unterwegs, als es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem anderen Kraftwagen kam. Susie Edler erlag ihren Verletzungen bei diesem Vorfall. Der Fahrer des gegnerischen Fahrzeugs wurde von der Polizei von Yakima festgenommen. Den Ermittlern zufolge wird ihm fahrlässige Tötung und Körperverletzung im Straßenverkehr vorgeworfen. Die Polizei vermutet, dass Alkohol eine Rolle bei der Entstehung des Unfalls gespielt hat. Einzelheiten zum genauen Gesundheitszustand von Dave Edler wurden bis zur Veröffentlichung dieses Berichts nicht öffentlich gemacht. Die Yakima Foursquare Church bestätigte den Vorfall und machte ihn der Öffentlichkeit zugänglich.

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Die Rolle der Yakima Foursquare Church

Die Yakima Foursquare Church spielt eine zentrale Rolle in der Bewältigung dieser Tragödie, da sie das Ehepaar seit mehreren Jahren als Pastoren unterstützt. Die Kirche veröffentlichte am Montag eine dringende Bitte an die Gemeinde. "Schweren Herzens bitten wir heute Morgen um Gebete für unsere Pastoren und lieben Freunde Dave und Susie Edler", hieß es in einer Erklärung laut NBC. Die Gemeinde sollte gemeinsam für eine vollständige Genesung von Dave Edler beten. Ebenso wurden die Familienangehörigen und alle betroffenen Gemeindemitglieder in die Gebetsanfrage einbezogen. Am Abend um 18 Uhr eröffnete die Kirche ihre Türen für eine gemeinsame Gebetsstunde. Ziel dieser Maßnahme war es, den Verlust von Susie Edler gemeinsam zu betrauern und die Gemeinschaft in dieser schweren Zeit zu stärken.

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Spendenaufruf und finanzielle Unterstützung

Die Anteilnahme in der Region und darüber hinaus ist groß. Unterstützer haben bereits eine beachtliche Summe über die Spendenplattform GoFundMe gesammelt. Bis zum Dienstag hatten Wohltäter mehr als 28.000 US-Dollar für die Familie Edler zusammengetragen. Der Spendenaufruf erklärt, dass das Geld dazu dient, die Bestattungskosten für Susie Edler zu decken. Darüber hinaus sollen die medizinischen Behandlungskosten für Dave Edler finanziert werden. Auch die Verpflegung und Unterkunft für die Familie sowie weitere laufende Ausgaben werden durch die Spenden gedeckt. Der Aufruf betonte, dass jede Spende, unabhängig von ihrer Höhe, von Herzen geschätzt wird. Die Familie bittet weiterhin um Gebete und um die Weitergabe des Spendenaufrufs an alle, die sie in dieser Zeit unterstützen wollen.

Zukünftige Entwicklungen und rechtliche Schritte

Während die Familie versucht, den plötzlichen und unvorstellbaren Verlust zu verarbeiten, stehen nun rechtliche und organisatorische Schritte an. Die Polizei von Yakima führt die Ermittlungen zum Unfallhergang fort. Die Anklage gegen den Fahrer des anderen Fahrzeugs wird rechtlich verfolgt. Die Yakima Foursquare Church bleibt weiterhin ein wichtiger Ankerpunkt für die Gemeinde und die Familie Edler. Die Unterstützung durch die GoFundMe-Kampagne wird über den aktuellen Stand hinaus voraussichtlich fortgesetzt, um die langfristigen Bedürfnisse der Hinterbliebenen zu decken. Die Öffentlichkeit wird gebeten, die Familie Edler und ihre Gemeinde in Gedanken zu begleiten, während sie durch diese schwierige Phase gehen.