Statt Scheinwerferlicht gibt es jetzt Pommes und Burger: Ex-Moderator Thore Schölermann hat beruflich eine ganz neue Richtung eingeschlagen.

leitet er inzwischen drei McDonald's-Filialen in Aachen. Damit startet er beruflich komplett neu, nur wenige Wochen nach seinem Abschied von der Sat.1-Castingshow. Anfang November hatte er nach insgesamt knapp 400 Folgen seinen Ausstieg bekanntgegeben.

Als Grund nannte er damals seine Familie und den Beginn eines neuen Lebensabschnitts. Auf seine Rolle als Restaurantchef hat sich der Schauspieler und Moderator gründlich vorbereitet.. Ganz verschwindet sein bekanntes Gesicht aber nicht aus der Öffentlichkeit: In seinen Aachener Restaurants soll künftig ein eigener Thore-Schölermann-Burger auf der Speisekarte stehen. Damit verbindet Thore seine TV-Bekanntheit direkt mit seinem neuen Geschäft.

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Welche Zutaten die nach ihm benannte Kreation enthalten wird und wann sie erhältlich ist, geht aus den bisherigen Angaben nicht hervor. Doch warum verabschiedet sich Thore aus der Unterhaltungsbranche? Der wichtigste Grund für den Wechsel sind für ihn planbarere Arbeitszeiten. Die neue Aufgabe soll ihm mehr Raum für das Familienleben lassen.