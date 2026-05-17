Ex-Nationalspieler beendet Handballkarriere, konzentriert sich auf andere Hobbys

Ex-Nationalspieler und Handballprofi Thomas Fäth hat seine Karriere beendet und sich auf andere Hobbys wie Kindertraining und Tennis konzentriert. Er blickt auf eine erfolgreiche Karriere zurück und betont, dass er sich für andere Dinge kümmern kann, nachdem er gemerkt hat, dass der Spaß in einigen Situationen nachgelassen hatte.

Bei seinem Heimatverein HSG Goldstein/Schwanheim, einem Oberligaklub, stand er zuletzt noch regelmäßig auf der Platte.

"Ich bin eben mittlerweile 36. Da haben sich die Prioritäten verschoben. Irgendwann muss man sagen, so - jetzt ist auch gut". Für mich war der Schlussstrich eigentlich schon vor drei Jahren, als ich meine Karriere im Profibereich beendet hatte.

Ich wollte als kleines Kind in die Bundesliga und hatte da meine Ziele mit der Nationalmannschaft. Das habe ich alles geschafft. In Goldstein zu spielen, dabei ging es einfach nur um den Spaß am Handball. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht, dass ich das noch mal machen konnte.

Gut möglich, dass man ihn künftig in anderer Funktion beim Handball findet. Dazu sagt er: "Ich trainiere ja schon die weibliche D-Jugend, weil meine Tochter da spielt. Das Kindertraining macht mir wirklich sehr viel Spaß. Andere Dinge sind natürlich auch im Bereich des Möglichen.

Aber da muss man erst mal mit dem Verein sprechen. Aktuell bin ich erstmal froh, wenn ich mal durchschnaufen kann und nichts mit Handball zu tun habe. Ich mache das jetzt seit 30 Jahren und glaube jetzt, dass mir ein bisschen Abstand zum Handball auch mal guttut. Fäth machte fast 400 Bundesligaspiele für die Rhein-Neckar Löwen, den VfL Gummersbach, die HSG Wetzlar, die Füchse Berlin und den HC Erlangen, in denen er 1049 Tore erzielte.

Neben dem Titel Europameister holte der Nationalspieler zudem Olympia-Bronze in Rio de Janeiro. Ich war an einem Punkt, an dem der Spaß in der ein oder anderen Situation nachgelassen hatte. Deswegen war das für mich jetzt ein guter Zeitpunkt zu sagen, dass es jetzt reicht und ich mich um andere Dinge kümmern kann. Ich habe zum Beispiel angefangen, ein bisschen Tennis zu spielen.

Das hat ja im Grunde auch was mit einem, wenn auch etwas kleineren, Ball zu tun...





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