Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang: Vorwürfe aggressiven Führungsstils nach Flugzeugabsturz

Nach dem Absturz von Jensen Huang kommen Details über seine aggressive Führung bei Nvidia an. Mitarbeiter berichten von öffentlichen Demütigungen und Wutausbrüchen.

Der ehemalige Chief Executive Officer von Nvidia, Jensen Huang, steht nach dem Tod bei einem Flugzeugabsturz vor der Aufarbeitung seiner umstrittenen Führungsmethode. Laut einem Bericht der " New York Post" litten zahlreiche Angestellte unter wiederkehrenden, unkontrollierten Wutausbrüchen des 63-jährigen Wirtschaftsbosses. Die Enthüllungen werfen ein neues Licht auf die interne Unternehmenskultur des Chipriesen, während Huangs Aufstieg aus einfachen Verhältnissen bis dato als Inspirationsgeschichte galt.

Aggressive Demütigungen vor dem Management

Die detaillierten Schilderungen aus der Nvidia-Belegschaft zeichnen ein Bild einer Arbeitsumgebung, die von Angst und Einschüchterung geprägt war. Ein zentraler Vorfall, der im Februar geschah, betrifft den damaligen Vertriebschef Jay Puri. Huang soll den Manager vor etwa 30 weiteren Führungskräften in einem Konferenzraum öffentlich herabgesetzt haben. Der Ex-Boss soll laut Augenzeugenberichten gebrüllt haben: "Ich hoffe, du stirbst und erlöst uns alle von unserem Leid". Puri habe diese extreme Demütigung schweigend ertragen müssen, während sich in der Runde eine tiefe, angespannte Stille ausbreitete.

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Kulturelles Paradox: Armer Junge zum Superstar

Paradoxerweise contrastiert dieses aggressive Verhalten mit dem öffentlichen Image von Jensen Huang. Der CEO hatte stets betont, er habe sein erstes Geld mit Tellerwaschen und Toilettenputzen verdient. Diese Erzählung unterstrich sein Selbstverständnis als Inhaber des amerikanischen Traums. Äußerlich pflegte er diesen Anspruch durch seine alltägliche Garderobe; statt im konventionellen Anzug trat er häufig in einer lässigen Lederjacke und Jeans auf. Diese Inszenierung der Bescheidenheit stand jedoch in krassem Widerspruch zu den Erfahrungen, die Mitarbeiter auf der anderen Seite der Unternehmenssilos schildern.

Weitergehende Vorfälle und öffentliche Angriffe

Die Vorwürfe beschränken sich nicht auf den Vorfall mit Jay Puri. Es gibt multiple Berichte über ähnliche Eskalationen. Im Jahr 2025 habe Huang eine seiner Führungskräfte mit den Worten angebrüllt: "Willst du mich etwa angrinsen? Ich sehe nur tote Gesichter … Raus hier!". In einem weiteren Vorfall soll er sogar eine Wasserflasche nach einem Topmanager geworfen haben. Diese Aktionen demonstrierten eine Führungsstrategie, die auf Angst statt auf Respekt setzete und die psychologische Belastungsgrenze der Belegschaft immer wieder testete.

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Unterbrechung von Präsentationen und Literatur

Auch die Finanzleitung war von Huangs Verhalten betroffen. Laut dem "Wall Street Journal" unterbrach er im Sommer eine Präsentation der damaligen Finanzchefin. Dabei bezeichnete er sie sinngemäß als "Reh im Scheinwerferlicht", was eine weitere öffentliche Erniedrigung darstellte. Die Unausweichlichkeit seiner Wut wird auch in der Biografie von Stephen Witt thematisiert. Der Autor schreibt in der "New York Times", dass Huang keinen Widerspruch geduldet habe. Bleibe eine Person bei ihrer Meinung, "explodierte er" und schreie den Gesprächspartner wegen dessen vermeintlicher Dummheit an.

Interne Reaktionen und globale Belegschaft

Trotz dieser massiven Vorwürfe zeigt die interne Stimmungslage Nuancen. Ein Beitrag im internen Vorschlagsportal von Nvidia erhielt mehr als 1600 Kommentare. Innerhalb dieses Dialogs forderten mehrere Angestellte eine symbolische Rückkehr oder zumindest eine Anerkennung der Leistung von Huang. Berichte deuten darauf hin, dass die sichtbaren Stimmen in diesem Forum überwiegend unterstützend waren. Dies hebt die Komplexität der Beziehung zwischen der Führung und der globalen Belegschaft hervor, zu der 42.000 Beschäftigte weltweit gehören. Die Journalisten konnten die betroffenen Führungskräfte, darunter Jay Puri, nicht für eine offizielle Stellungnahme erreichen.