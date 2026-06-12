Ex on the Beach 2026: Alle Kandidaten der 7. Staffel im Überblick

Die 7. Staffel von 'Ex on the Beach' startet 2026 mit 26 Singles, die in Mexiko auf ihre Ex-Partner treffen. Hier sind die Kandidaten und ihre Hintergründe.

Auch in diesem Jahr geht die beliebte Realityshow 'Ex on the Beach' in eine neue Runde. Die bereits siebte Staffel wurde 2026 ausgestrahlt und verspricht erneut eine explosive Mischung aus Liebe , Eifersucht und Drama tik.

In der Sendung ziehen 26 Singles gemeinsam in eine luxuriöse Villa in Mexiko, um dort die große Liebe zu finden. Doch statt eines entspannten Flirts erwartet die Kandidaten eine unangenehme Überraschung: Plötzlich stehen ihre Ex-Partner vor ihnen. Zwischen neuen Romanzen und alten Gefühlen entstehen schnell Spannungen. Eifersucht, Streit, unerwartete Annäherungen und emotionale Diskussionen gehören deshalb zum Alltag.

Die Kameras begleiten die Teilnehmer rund um die Uhr - bei Dates, Gesprächen und eskalierenden Konflikten. Gerade diese Mischung aus Liebeschaos und öffentlichen Auseinandersetzungen macht für viele Zuschauer den Reiz des Formats aus. Die deutsche Version läuft seit 2020 und geht nun in die siebte Staffel. Welche Kandidaten werden in diesem Jahr mit ihren Verflossenen konfrontiert?

Wir stellen sie hier vor. Zu den männlichen Teilnehmern gehört Chris, ein Kölner Realitystar, der bereits in Formaten wie 'Das Sommerhaus der Stars', 'Kampf der Reality Stars' und 'Beauty and the Nerd' mitwirkte. Seit April 2025 ist er single und sagt: 'Nach 5 Jahren Beziehung bin ich bereit für neue Abenteuer.

' Christos aus Sindelfingen arbeitet als Sachbearbeiter und war bisher nur in 'Temptation Island' zu sehen. Seit Anfang 2021 ist er single und meint: 'Mit meinem griechischen Temperament wickle ich jede Frau um den Finger.

' Diogo, Tätowierer aus Köln, gehört zu den 'Ex on the Beach'-Urgesteinen und trat auch in 'Temptation Island' und 'Das Sommerhaus der Stars' auf. Seit November 2023 single, sagt er: 'Ich bin heißer als der Sommer in Ibiza.

' Ein weiterer Kandidat ist Elia, ein Unternehmer ohne bisherige TV-Erfahrung. Er sagt: 'Wenn mir was gefällt, dann nehme ich es mir. Ist mir egal, ob der andere dann weint.

' Gigi aus Stuttgart ist ein echter Reality-Profi mit Auftritten in 'Ex on the Beach', 'Kampf der Realitystars' und 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! '. Seit Oktober 2024 single, sagt er: 'Ex on the Beach ist mein Lieblingsformat, damit hat alles angefangen.

' Giuliano, Barkeeper auf Mallorca, war in 'Love Fool' und 'Bachelorette Schweiz' zu sehen. Seit August 2024 single, gesteht er: 'Emotionale Bindungen habe ich in letzter Zeit nicht hingekriegt.

' Lars aus Ulm arbeitet als Industriemechaniker und war unter anderem in 'Die Bachelorette' und 'Germany Shore'. Seit Oktober 2024 single, sagt er: 'Ich bin nicht so der verbindliche Typ.

' Laurenz, Influencer aus Köln, wurde durch 'Too Hot to Handle' bekannt. Seit Mai 2024 single, beteuert er: 'Ich seh aus wie ein Fuckboy, aber ich bin ein Softie.

' Marcel, ein Profisportler aus Düsseldorf, sammelte TV-Erfahrung in 'Exatlon'. Seit Februar 2023 single, meint er: 'Ich sorge immer für viel Trouble, aber ich bin ein Netter.

' Micha aus Bad Saarow, selbstständig, war bereits in 'Ex on the Beach' und 'Das Sommerhaus der Stars'. Seit September 2021 single, sagt er: 'Ich weiß nicht, ob es schlau ist, mich auf meine Exen einzulassen.

' Rob aus Wien, selbstständig, trat in 'Match in Paradise' und 'Love Island' auf. Single seit Mai 2020, sagt er: 'Für mich ist eine Beziehung erst abgeschlossen, wenn ich wirklich alles gegeben habe.

' Auch die weiblichen Teilnehmerinnen sind erfahrene Reality-Stars. Eine Kölner Influencerin, die durch 'Love Island' und 'Are You The One? - Realitystars in Love' bekannt wurde, ist ebenfalls dabei. Ihr Name wird in der Sendung noch enthüllt.

Weitere Kandidatinnen sind in der Besetzung enthalten, aber die vollständige Liste wird im Laufe der Staffel bekannt gegeben. Die Zuschauer können sich auf emotionale Wiedersehen, überraschende Wendungen und jede Menge Drama freuen.

'Ex on the Beach' bleibt ein Garant für Spannung und Unterhaltung. Die neue Staffel verspricht, die bisher aufregendste zu werden





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