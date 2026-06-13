Ex on the Beach: Neue Staffel mit 26 Singles startet in Mexiko

Die siebte Staffel von "Ex on the Beach" startet in diesem Jahr mit einer neuen Runde von Singles, die in einer luxuriösen Villa in Mexiko zusammenziehen, um dort die große Liebe zu finden. Doch anstatt eines entspannten Flirts wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten eine unangenehme Überraschung: Plötzlich stehen ihre Ex-Partnerinnen und Ex-Partner vor ihnen. Zwischen neuen Romanzen und alten Gefühlen entstehen schnell Spannungen.

Die siebte Staffel von "Ex on the Beach" startet in diesem Jahr mit einer neuen Runde von Singles , die in einer luxuriösen Villa in Mexiko zusammenziehen, um dort die große Liebe zu finden.

Doch anstatt eines entspannten Flirts wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten eine unangenehme Überraschung: Plötzlich stehen ihre Ex-Partnerinnen und Ex-Partner vor ihnen. Zwischen neuen Romanzen und alten Gefühlen entstehen schnell Spannungen. Eifersucht, Streit, unerwartete Annäherungen und emotionale Diskussionen gehören deshalb zum Alltag. Die Kameras begleiten die Teilnehmenden rund um die Uhr - bei Dates, Gesprächen und eskalierenden Konflikten.

Gerade diese Mischung aus Liebeschaos, emotionalen Altlasten und öffentlichen Auseinandersetzungen macht für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wohl den Reiz des Formats aus. Die deutsche Version folgte im Jahr 2020 und geht inzwischen bereits in die siebte Staffel. Wir stellen Ihnen hier die Kandidatinnen und Kandidaten vor, die in diesem Jahr mit ihren Verflossenen konfrontiert werden





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