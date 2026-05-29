Ex on the Beach Staffel 7: Neue Kandidaten, alte Bekannte und jede Menge Drama

Am 29. Mai startet die siebte Staffel von Ex on the Beach auf RTL+. 26 Singles suchen am Strand die Liebe - und werden von ihren Ex-Partnern heimgesucht. Mit dabei sind Reality-Stars wie Diogo Sangro, Micha Klotz und viele weitere.

Am 29. Mai ist es wieder so weit: RTL+ bringt die siebte Staffel des Reality-Kuppelformats Ex on the Beach an den Start. 26 Singles, darunter bekannte Gesichter aus dem deutschen Reality-TV sowie einige Neulinge, treffen aufeinander.

Das Konzept ist simpel: Am Strand sollen neue Liebschaften entstehen, doch früher oder später tauchen Ex-Partner auf, die für reichlich Drama sorgen. Insgesamt sind 18 Episoden angekündigt, die freitags abrufbar sind. Die Teilnehmerliste dieser Staffel ist gespickt mit erfahrenen Reality-Stars, die bereits in anderen Formaten wie Temptation Island, Love Island oder dem Dschungelcamp zu sehen waren. Die Männerriege wird angeführt von Diogo Sangro, 31, der bereits zum dritten Mal bei Ex on the Beach dabei ist.

Für ihn ist das Format ein zweites Zuhause geworden. Ebenfalls im Gepäck: Micha Klotz, 27, der gemeinsam mit seiner Ex Edda das Sommerhaus der Stars gewann und nun als Single neue Erfahrungen sucht. Weitere männliche Kandidaten sind Laurenz Pesch, 24, der sich selbstironisch einen Totalschaden abholen will, sowie Lars, 29, der seine Dating-Show-Erfahrung von Die Bachelorette mitbringt.

Der Grieche Christos, 33, setzt auf sein Temperament, während Rob aus Wien, Giuliano aus der Schweiz und die Neulinge Marwin, Emre und weitere für Abwechslung sorgen. Auch die weiblichen Teilnehmerinnen haben einiges zu bieten. Brenda, 22, Ex von Laurenz, war bereits bei Beauty and the Nerd und Too Hot to Handle dabei. Asena, 29, kommt von Love Island und ist fest entschlossen, Herzen zu brechen.

Nelly, 24, gibt offen zu, ein Gold Digger zu sein. Gaby, 25, kehrt als Rückkehrerin zurück und fühlt sich geehrt. Kathi, 31, bezeichnet sich selbst als weiblichen Fuckboy, während Viola, 25, nach Partystimmung und Drama sucht. Bella, 22, will ihren Hot Girl Summer erleben.

Jana, 25, aus Köln 50667, steht auf Fuckboys mit Muckis. Bonny, 25, hat klare Prioritäten und Selina, 28, aus Wien, will ihrem Ex eins auswischen. Die siebte Staffel verspricht somit jede Menge Emotionen, Tränen, Eifersucht und überraschende Wendungen. Die Zuschauer können sich auf explosive Begegnungen und unvergessliche Momente freuen.

Ex on the Beach bleibt ein Garant für Reality-Unterhaltung pur. Ab 29. Mai exklusiv auf RTL+





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Ex On The Beach RTL+ Reality-TV Kuppelshow Staffel 7

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