Ex on the Beach Staffel 7: Rückkehrer, Debütanten und ein Sommerhaus-Sieger suchen Neuanfang auf RTL+

Die siebte Staffel von "Ex on the Beach" startet am 29. Mai auf RTL+ mit 26 Singles, darunter bekannte Reality-Gesichter wie Gigi Birofio, Diogo Sangre und Micha Klotz, die von Ex-Partnern und alten Geschichten eingeholt werden. 18 Episoden voller Drama, Partystimmung und emotionaler Konfrontationen erwarten die Zuschauer.

Die siebte Staffel des Reality-Formats "Ex on the Beach" startet am 29. Mai auf RTL+ und umfasst 18 Episoden, die jeweils freitags erscheinen. 26 Singles, darunter sowohl Rückkehrer als auch Debütanten, suchen einen Neuanfang, werden jedoch früh oder später von Ex-Partnern und alten Geschichten eingeholt.

Unter den männlichen Kandidaten befinden sich bekannte Gesichter wie Gigi Birofio (26), der bereits zum dritten Mal参与 und Erfahrungen aus Formaten wie dem Dschungelcamp und "Kampf der Realitystars" mitbringt. Diogo Sangre (31) bezeichnet das Format als sein "Zuhause", während Micha Klotz (27) nach seinem Sieg im "Sommerhaus der Stars" gemeinsam mit Edda nun als Single antritt. Chris Broy (36) hat ebenfalls eine bewegte Vergangenheit in diversen Reality-Shows, darunter "The 50" und "Are You The One? Realitystars in Love".

Laurenz Pesch (24) aus "Temptation Island - VIP" geht mit Selbstironie an den Start, und Lars (29) kann auf Erfahrungen aus "Die Bachelorette" und "Match My Ex" zurückblicken. Christos (33) aus "Temptation Island" setzt auf sein griechisches Temperament, während Rob (30) bereits bei "Match in Paradise" und der österreichischen "Forsthaus Rampensau" zu sehen war. Giuliano (26) ist durch Schweizer Reality-TV und seine turbulente Beziehung zu Ex Ariel bekannt.

Newcomer wie Marwin (32), ein Profisportler aus Düsseldorf mit "Exatlon"-Erfahrung, und Emre (24), ein Unternehmer aus Karlsruhe, der erstmals im Reality-TV steht, komplettieren das Feld. Auf der weiblichen Seite sorgen ebenfalls erfahrene Teilnehmerinnen für Gesprächsstoff. Brenda (22), Ex von Laurenz, war bereits bei "Beauty and the Nerd", "Too Hot to Handle" und "Temptation Island" zu sehen. Asena (29) kommt nach "Love Island" und "Are You The One?

" mit der klaren Absicht, "Herzen zu brechen". Nelly (24) aus "Beauty and the Nerd" sucht einen "Provider", während Gaby (25) eine Rückkehrerin ist, für die das Format eine besondere Bedeutung hat. Kathi (31), Content-Creatorin und "Are You The One?

"-Persönlichkeit, bezeichnet sich als "weiblichen Fuckboy" und gibt zu, oft "zu sprunghaft" zu sein. Viola (25) aus "Temptation Island VIP" will "Partystimmung, Fuego und Drama" bringen, hat mit Männern aber durchweg schlechte Erfahrungen gemacht. Bella (22) sammelte erste Erfahrungen bei "Love Fool" und "Germany Shore" und freut sich auf ihren "Hot Girl Summer".

Jana (25) aus der Daily-Soap "Köln 50667" steht auf "Fuckboys mit Muckis und Tattoos", während Bonny (25) nach "First Dates Hotel" klare Prioritäten setzt: Lieber allein als mit einem "Arschloch". Selina (28) aus Wien, bekannt aus dem österreichischen "Forsthaus Rampensau", möchte Flirts, "geile Typen" und ihrem Ex "eins auswischen". Die Staffel verspricht erneut-intensive Dynamiken, dramatische Begegnungen und den typischen Mix aus Liebe, Eifersucht und Reality-TV-Unterhaltung





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