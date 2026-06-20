"Ex on the Beach"-Staffel 7: Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Realityshow

Die Realityshow "Ex on the Beach" läuft bereits in der siebten Staffel. In der Villa in Mexiko treffen 26 Singles auf ihre Ex-Partnerinnen und Ex-Partner. Spannungen, Eifersucht und emotionale Diskussionen sind garantiert.

Auch in diesem Jahr läuft eine neue Staffel von "Ex on the Beach". Hier berichten wir über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der bereits siebten Staffel.

In der Realityshow ziehen 26 Singles gemeinsam in eine luxuriöse Villa in Mexiko, um dort die große Liebe zu finden. Doch statt eines entspannten Flirts wartet auf die Kandidatinnen und Kandidaten eine unangenehme Überraschung: Plötzlich stehen ihre Ex-Partnerinnen und Ex-Partner vor ihnen. Zwischen neuen Romanzen und alten Gefühlen entstehen schnell Spannungen. Eifersucht, Streit, unerwartete Annäherungen und emotionale Diskussionen gehören deshalb zum Alltag.

Die Kameras begleiten die Teilnehmenden rund um die Uhr – bei Dates, Gesprächen und eskalierenden Konflikten. Gerade diese Mischung aus Liebeschaos, emotionalen Altlasten und öffentlichen Auseinandersetzungen macht für viele Zuschauerinnen und Zuschauer wohl den Reiz des Formats aus. Die deutsche Version folgte im Jahr 2020 und geht inzwischen bereits in die siebte Staffel. Welche Kandidatinnen und Kandidaten werden in diesem Jahr mit ihren Verflossenen konfrontiert? Wir stellen Sie Ihnen hier vor





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