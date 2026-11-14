Ex-Polizist Kedreyon W. zu lebenslanger Haft und chemischer Kastration verurteilt

Der ehemalige Louisiana-Polizist Kedreyon W. erhielt lebenslange Strafe und chemische Kastration wegen sexuellen Missbrauchs mehrerer Kinder. Die Verurteilung folgte auf einen grausamen Fall.

Der ehemalige Polizist und freiwillige Feuerwehrmann Kedreyon W. aus der Louisiana -Ortschaft New Roads wurde wegen schwerer Verbrechen an Kindern zu lebenslanger Haft und chemischer Kastration verurteilt. Der 31-jährige Täter missbrauchte mehrere Minderjährige im Alter zwischen acht und elf Jahren und hielt die Taten auf seinem Handy fest. Die Strafe umfasst drei lebenslange Freiheitsstrafen aufgrund der Anklagepunkte Vergewaltigung, unzüchtige Handlungen an Minderjährigen und Besitz von Kinderpornografie.

Grausame Taten in der Feuerwache und zu Hause

Die Untersuchungen der Strafverfolgungsbehörden ergaben unmissverständlich, dass der 31-Jährige systematisch Kinder schändete. Die Tatumstände ereigneten sich an mehreren Orten, darunter dem Zuhause des Täters und der lokalen Feuerwache in New Roads, die als sein Arbeitsplatz diente. New Roads ist eine kleine Gemeinde mit etwa 4500 Einwohnern, in der Kedreyon W. als Mitglied der lokalen Feuerwehr aktiv war. Er zwang seine Opfer zu sexuellen Handlungen und filmte diese Vorfälle mit seinem mobilen Endgerät, um später darin zu stöbern.

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Staatsanwalt fordert Härte und Kastration

Staatsanwalt Tony Clayton forderte vor Gericht nicht nur die Höchststrafe, sondern zusätzlich eine chemische Kastration als Maßnahme gegen den Täter. Clayton betonte in seiner Plädoyerrede, dass der Angeklagte abscheuliche Taten an schutzlosen Kindern begangen habe, die sich nicht gegen den Missbrauch wehren konnten. Er charakterisierte W. als Kinderschänder, der Kinder zu Opfern mache, und vertrat die Auffassung, dass die verhängte Strafe den Taten angemessen sei. Die chemische Kastration soll dabei als weitere Form der Bestrafung für die entsetzlichen Verbrechen dienen, die das Vertrauen in eine öffentliche Institution ausnutzten.

Richter stuft Fall als schwersten ein

Bezirksrichter Kevin Kimball unterstützte die Forderungen der Staatsanwaltschaft mit drastischen Worten und qualifizierte den Fall als den schwersten sexuellen Kindesmissbrauch, den er in seiner Richtertätigkeit je gesehen habe. Das Gericht stützte seine Entscheidung auf die gesetzlichen Vorgaben in Louisiana, wonach eine Verurteilung wegen Vergewitigung automatisch eine lebenslange Haftstrafe nach sich zieht. Da der Täter gegen Kinder unter 13 Jahren vorging, sahen die Rechtsvorschriften unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen sogar eine chirurgische Kastration vor. In diesem konkreten Urteil entschied die Justiz jedoch ausschließlich auf eine chemische Kastration.

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Schnelle Verurteilung durch Geschworene

Trotz der Schwere der Angriffe auf das Opfervertrauen einer lokalen Gemeinde fiel das Urteil der Jury überraschend schnell aus. Die Geschworenen berieten lediglich 39 Minuten, bevor sie ihr Urteil sprachen. Für die Richter und Staatsanwälte war der Fall bereits vor der Beratungsladung durch die vorhandenen Beweise eindeutig. Die kurzen Beratungszeiten zeugten davon, dass die Tatsachen des Missbrauchs, die Filmaufnahmen und die Aussagen der Zeugen nicht zu bestreiten waren. Die Geschworenen sahen darin keine Raum für Zweifel an der Schuld des ehemaligen Feuerwehrmanns.

Rechtliche Konsequenzen und gesellschaftlicher Schock

Durch die dreifache lebenslange Haftstrafe wird Kedreyon W. voraussichtlich den Rest seines natürlichen Lebens im Gefängnis verbringen, bevor eine Möglichkeit auf Bewährung oder vorzeitige Entlassung in Betracht kommt. Die angeordnete chemische Kastration erfolgt durch Medikamente, die die Produktion von Testosteron unterdrücken sollen, im Gegensatz zu einer operativen Entfernung der Hoden. Dieser Fall hat in der kleinen Ortschaft New Roads tiefe Spuren hinterlassen und das Vertrauen in die lokalen Sicherheitskräfte erschüttert. Die Kombination aus dem Beruf des Opfers als Kinderschänder und der Nutzung des Arbeitsortes Feuerwache für die Taten unterstreicht die besondere Grausamkeit und den Vertrauensbruch, der der Verurteilung zugrunde liegt.