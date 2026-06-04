Ex-Premier-League-Schiedsrichter Mark Clattenburg hat offen über die Honorare gesprochen, die Schiedsrichter bei großen Turnieren erhalten. Der 51-jährige Engländer erklärt, dass es bei großen Turnieren kein festes Honorar für das gesamte Turnier gibt, sondern ein Honorar pro Spiel.

Ex-Premier-League- Schiedsrichter Mark Clattenburg offen über Honorare gesprochen. Der 51-jährige Engländer, der von 2004 bis 2017 einer der renommiertesten Referees der Premier League war, erklärt in dem "Whistleblowers"-Podcast, dass es bei großen Turnieren kein festes Honorar für das gesamte Turnier gibt, sondern ein Honorar pro Spiel.

Clattenburg, der das Zahlungsmodell, das Fifa und Uefa seit Jahren anwenden, erklärt, gibt an, dass es ein festes Vergütungssystem pro Spiel gibt. Wer mehr Partien pfeift, verdient entsprechend mehr. Bis zu 60.000 Euro sind laut Clattenburg für jene drin, die bis ins Finale vordringen - inklusive einer täglichen Aufwandspauschale.

"Das sind über 10.000 Euro pro Spiel," so Clattenburg. Das Finale bringt dabei etwas mehr ein als die übrigen Partien des Turniers. Der Engländer weiß, wovon er spricht: Bei der EM 2016 leitete er das Finale zwischen Portugal und Frankreich, pfiff insgesamt fünf Spiele im Turnier, von der Gruppenphase bis zum Endspiel. Dabei verdiente er nach eigener Aussage knapp 60.000 Euro an Spielhonoraren und weiteren Vergütungen.

Seine eigene Einordnung fällt nüchtern aus: "Im Vergleich zu den üblichen Fußballpreisen erscheint das ziemlich wenig.

" Fifa-Schiedsrichterkommissions-Präsident Pierluigi Collina hat für die WM 2026 52 der weltbesten Schiedsrichter nominiert. So viele wie nie zuvor, dem erweiterten Turnier mit 104 Spielen geschuldet. Für Clattenburg selbst bleibt die WM 2026 außer Reichweite: Er hatte seine ursprünglich geplante Teilnahme an der letzten Weltmeisterschaft wenige Monate vor dem Turnier abgesagt. Mit Felix Zwayer (44) darf nur ein deutscher Schiedsrichter bei der Weltmeisterschaft 2026 pfeifen.

Ganz ohne deutsche Unterstützung reist er aber nicht an. Als Assistenten sind Christian Dietz und Robert Kempter nominiert, als Video-Schiedsrichter ist Bastian Dankert dabei





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