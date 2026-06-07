Ex-Profis als Investoren: Der weltweite Trend zur Übernahme von Fußballklubs

Immer mehr ehemalige Fußballstars, wie Lukas Podolski, David Beckham oder Cristiano Ronaldo, investieren in Vereine und bauen sie zu profitablen Marken auf. Diese Entwicklungen zeigen, dass Klubs zunehmend als Wirtschaftsgüter betrachtet werden. Doch in Deutschland steht die 50+1-Regel solchen Übernahmen entgegen.

Ex-Profis wie Thomas Müller und Mats Hummels planen gemeinsam mit dem ehemaligen Bayern-Torwart Yann Sommer und einer Investorengruppe die Übernahme des portugiesischen Klubs Estrela Amadora.

Diese Entwicklung ist Teil eines breiteren Trends: Immer mehr ehemalige Fußballstars investieren in Vereine. Die Strategie dahinter ist vielschichtig. Viele Klubs werden wie Aktien behandelt und besitzen erhebliches wirtschaftliches Wachstumspotenzial. Mehrere Geschäftsfelder sind attraktiv: Der Aufbau neuer Klubstrukturen verspricht sportlichen Erfolg, während Vereine zu großen Marken entwickelt werden können.

Zudem lassen sich durch den Verkauf von Talenten hohe Erlöse erzielen. Ex-Profis können ihre Expertise und ihren Markenwert einbringen, eigene Ideen verwirklichen und ihre Leidenschaft für den Fußball weiterleben. Neben Müller und Hummels gibt es weitere prominente Investoren. Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, beendete im Mai seine aktive Karriere und besitzt bereits Anteile an seinem Heimatklub Gornik Zabrze.

Er kündigte an, den Rest des polnischen Erstligisten für 940.000 Euro zu übernehmen und sich zu verpflichten, in den kommenden Jahren mindestens drei Millionen Euro zuzuschießen. Podolski betont, dass der Fußball den Fans gehöre und er den Verein nach vorne bringen wolle. David Beckham brachte das Thema der Klubübernahmen ins Rollen. Er ist Mitbegründer des US-Klubs Inter Miami, Lionel Messi spielt dort.

Beckham sicherte sich bereits 2007 bei seinem Wechsel zu LA Galaxy das Recht, für 25 Millionen US-Dollar ein Expansion Franchise zu erwerben. 2014 zog er die Option, 2018 wurde der Klub gegründet und 2020 stieg er in den Liga-Betrieb ein. Die Anteile hält er mit den Investoren Jorge und José Mas. Lionel Messi erwarb im April den spanischen Fünftligisten UE Cornellà aus dem Großraum Barcelona, wobei der Fokus auf Talententwicklung liegt.

Der Klub brachte bereits Spieler wie David Raya, Gerard Martín, Keita Baldé oder Jordi Alba hervor. Cristiano Ronaldo sicherte sich über seine Investmentgesellschaft CR7 Sports Investments 25 Prozent der Anteile des spanischen Zweitligisten UD Almería, dessen verbleibender Teil in saudischem Besitz ist. Gerard Piqué kaufte 2018 über seine Firma Kosmos den verschuldeten Fünftligisten FC Andorra, übernahm die Verbindlichkeiten und führte den Verein in kürzester Zeit bis in die 2. Liga.

Cesc Fàbregas ist Trainer von Como 1907 und gleichzeitig Minderheitsgesellschafter des Serie-A-Klubs; sein ehemaliger Arsenal-Teamkollege Thierry Henry stieg ebenfalls ein. Obwohl die Mehrheit anderen Investoren gehört, ist Fàbregas der zentrale Akteur. Luka Modrić erwarb 2025 eine Minderheitsbeteiligung beim englischen Zweitligisten Swansea City und erklärte, er wolle das Wachstum des Vereins positiv unterstützen. Zlatan Ibrahimović stieg 2019 über einen Deal mit der Anschutz Entertainment Group beim schwedischen Klub Hammarby ein; sein Anteil liegt bei 23,5 Prozent.

Da er jedoch den Stockholmer Klub anstelle seines Jugendvereins Malmö FF unterstützte, wurde seine Statue in Malmö mehrfach vandalisiert. Didier Drogba ist Miteigentümer des US-Zweitligisten Phoenix Rising FC und spielte selbst für den Verein. Gary Neville übernahm 2014 mit Geschäftsmann Peter Lim und anderen ehemaligen Manchester-United-Stars den Achtligisten Salford City, besitzt heute 50 Prozent der Anteile; David Beckham stieg später mit 10 Prozent ein. Salford spielt mittlerweile in der viertklassigen Football League Two.

Nicht nur ehemalige Fußballer beteiligen sich an Klubübernahmen. Der Schauspieler Ryan Reynolds kaufte 2021 zusammen mit Rob McElhenney den walisischen Fünftligisten AFC Wrexham für rund 2,3 Millionen Euro - inzwischen wird der Klubwert auf über 420 Millionen Euro geschätzt. Football-Legende Tom Brady ist Miteigentümer von Birmingham City. Hollywoodstar Michael B. Jordan besitzt Anteile an AFC Bournemouth.

Der kanadische Rapper Drake investierte in den FC Venedig. Warum werden eigentlich keine deutschen Klubs übernommen? Das verhindert die 50+1-Regel, die vorschreibt, dass 51 Prozent der Anteile beim Klub selbst liegen müssen





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Fußball Investitionen Klubübernahme Ex-Profis 50+1-Regel

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