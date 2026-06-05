Ex-Rennfahrer Joey M. wird von Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen

Das Gericht sah die Tat als nicht erwiesen an. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert. Die Pflegerin Najia B. verließ das Gericht weinend: 'Das ist die Doppelstrafe. Ich kann es nicht glauben.' Joey M. war damals Gast der Familie. Die Schumachers hatten ihm erlaubt, von ihrem Anwesen aus seine europäische Rennsaison zu bestreiten.

Ex-Rennfahrer Joey M. wird von Vorwurf der Vergewaltigung einer Pflegerin in der Schumacher-Villa freigesprochen. Das Gericht sah die Tat als nicht erwiesen an. Die Staatsanwaltschaft hatte vier Jahre Haft gefordert.

Die Pflegerin Najia B. verließ das Gericht weinend: 'Das ist die Doppelstrafe. Ich kann es nicht glauben.

' Joey M. war damals Gast der Familie. Die Schumachers hatten ihm erlaubt, von ihrem Anwesen aus seine europäische Rennsaison zu bestreiten. Das spätere Opfer, die elsässische Krankenpflegerin Najia B., hatte an jenem Tag ihre sechste Schicht in Folge absolviert. Gegen 22 Uhr übergab sie an den Nachtdienst.

Nach eigenen Angaben hatte sie den ganzen Tag kaum gegessen. Im Billardraum des Anwesens traf sie anschließend auf Joey M. und einen Physiotherapeuten. Es wurde Whiskey und Wodka-Red Bull getrunken. Kurz nach Mitternacht brachten die beiden Männer die inzwischen stark alkoholisierte Frau in ihr Zimmer im Haupthaus.

Dort soll die Nacht ihren verhängnisvollen Verlauf genommen haben. Joey M. habe dazu beigetragen, die Pflegerin in einen Zustand zu versetzen, in dem sie keinen Widerstand mehr leisten konnte. Als sie bewusstlos gewesen sei, habe er sie ausgezogen und vergewaltigt. Doch das Gericht sah diesen Sachverhalt als nicht erwiesen an.

Die Anklage stützte sich auf den Tatbestand der Vergewaltigung nach Artikel 190 Absatz 2 des Schweizer Strafgesetzbuches. Dieser sieht Freiheitsstrafen von einem bis zu zehn Jahren vor. Hilfsweise komme der Straftatbestand sexueller Handlungen mit einer urteils- oder widerstandsunfähigen Person in Betracht. Eine Besonderheit des Schweizer Justizsystems: Das Strafgericht entscheidet zugleich über zivilrechtliche Ansprüche.

Neben Najia B. trat deshalb auch eine Versicherung als Privatklägerin auf. So sollen durch die Tat finanzielle Schäden erfasst werden. Das Gericht sprach Najia wegen moralischen Schadens eine Genugtuung in Höhe von 30.000 Schweizer Franken zu. Das Geld kann sie in einem weiteren Zivilverfahren einfordern.

Über allem lag während des gesamten Verfahrens ein Name: Schumacher. Obwohl die Familie selbst keinerlei Partei des Verfahrens ist, war ihre Präsenz stets spürbar. Die Schumachers gelten am Genfersee als eine der einflussreichsten Familien überhaupt. Entsprechend ausgeprägt ist die Kultur der Verschwiegenheit rund um das Anwesen.

Formel1-Legende Michael Schumacher zog 1998 mit seiner Familie in die Schweiz. 2013 hatte er einen schweren Skiunfall, ist seither aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Große Teile der Anklageschrift waren geschwärzt, um die Privatsphäre der Familie zu schützen. Selbst die Frage, welche Familienmitglieder sich damals möglicherweise auf dem Gelände befanden, blieb unbeantwortet. Besonders eindringlich schilderte Opferanwalt Patrick Michod die Belastungen, denen die Mitarbeiter auf dem Anwesen seit Jahren ausgesetzt seien.

Die Betreuung eines schwer verletzten Patienten sei emotional extrem fordernd. Hinzu komme die Pflicht zum absoluten Schweigen. Viele Mitarbeiter könnten nicht einmal mit Freunden über ihre Arbeit sprechen. Zwischen den Zeilen zeichnete sich dabei auch ein Bild jener Arbeitskultur ab, die an jenem Abend im Billardraum eine Rolle gespielt haben könnte: Arbeiten bis an die Belastungsgrenze: anschließend gemeinsam Dampf ablassen.

Dass Alkohol und Partys auf dem Anwesen keine Ausnahme gewesen sein dürften, zeigte auch eine Aussage des Angeklagten selbst. Vor Gericht verwechselte er zwei verschiedene Feiernächte.

'In den Genfersee bin ich eine Woche vorher gesprungen. Sorry, ich habe das verwechselt. In jener Nacht bin ich in den Pool gesprungen', erklärte der Australier bei einer seiner Ausführungen





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vergewaltigung Joey M. Schumacher-Villa Pflegerin Gericht Freispruch Staatsanwaltschaft Haft Genf Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enie van de Meiklokjes: Die Moderatorin von "Das große Backen - Die Profis" 2026Enie van de Meiklokjes ist die Gesichtsperson von "Das große Backen - Die Profis" 2026 bei Sat.1. Sie ist eine erfahrene Moderatorin, eine begabte Backerin und Autorin.

Read more »

„Maischberger“ heute am 3.6.26: Das sind die Gäste und das Thema am MittwochHeute, am 3.6.26, zeigt die ARD eine weitere Ausgabe von „Maischberger“. Wer ist zu Gast und wie lautet das Thema am Mittwoch? Hier gibt es alle Infos.

Read more »

Pubertät: Eltern, die DAS sagen, zerstören das Vertrauen ihrer Teenager-KinderWarum diese 9 Sätze deinem Teenager mehr schaden als helfen und was du stattdessen sagen kannst. Für eine bessere Eltern-Kind-Beziehung in der Pubertät.

Read more »

„Maischberger“ gestern am 3.6.26: Das waren die Gäste und das Thema am MittwochGestern, am 3.6.26, zeigte die ARD eine weitere Ausgabe von „Maischberger“. Wer war zu Gast und wie lautete das Thema am Mittwoch? Hier gibt es alle Infos.

Read more »