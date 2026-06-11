Ex-Teamkollege: "Rapp ist ein toller Mensch, unfassbar akribisch"

Eric Agyemang, ein Ex-Teamkollege von Trainer Marcel Rapp, lobt den neuen Trainer und erinnert sich an ihre gemeinsame Zeit im SC Pfullendorf.

"Er ist ein toller Mensch, war schon als Spieler unfassbar akribisch, hat nichts dem Zufall überlassen. Er ist bodenständig, passt super zu St. Pauli .

" Der, der dieses Urteil beruft, muss es wissen. Eric Agyemang (46) ist ein Ex-Teamkollege, spielte von 2005 bis 2007 zwei Jahre zusammen mit Rapp beim SC Pfullendorf. Verdammt lang her, aber der gebürtige Ghanaer Agyemang, der 1999/2000 ein Jahr beimspielte, kann sich noch gut an die gemeinsame Zeit in der Regionalliga Süd mit Rapp in Pfullendorf erinnern.

"Das war eine tolle Zeit. Für mich ein kleiner Kulturschock, so weit im Süden. Aber Rapp, der schon länger in Pfullendorf spielte, hat mich aufgefangen, war super hilfsbereit.

" Foto: picture-alliance/dpa Agyemang lacht: "Nur verstehen konnte ich ihn manchmal überhaupt nicht. Sein badischer Dialekt war völlig fremd für mich.

" Der kommt auch heutzutage immer noch mal durch, aber seit er in der Nähe von Kiel wohnt, hat Rapp mühevoll das Badische weitgehend abtrainiert. Wie war Rapp als Spieler? Agyemang: "Der konnte als Defensiv-Kicker hinten richtig dazwischenhauen, ging keinem Zweikampf aus dem Weg. Im Training war er ein sehr unangenehmer Gegenspieler.

Er hat dafür gesorgt, dass ich in den Spielen als Stürmer marschiert bin und vorn getroffen habe.

" Mit Erfolg: In 37 Spielen erzielte Agyemang zwölf Treffer für den SCP, bevor er 2007 erst zu Magdeburg, dann zu Aue wechselte, und dort den Zweitliga-Aufstieg feierte. Die Trainer-Karriere von Rapp verfolgt der Ex-Stürmer, der in Hamburg Betreiber der privaten Füssball-Schule "Agyemang Athletes" ist, mit Interesse: "Eine tolle Laufbahn. Ich habe mich gefreut, als er in den Norden zu Holstein Kiel kam, wo er mit dem Aufstieg Historisches schaffte. Genau das würde ich ihm bei St. Pauli auch wünschen.





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