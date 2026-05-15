Ex-Turnstar speaks about first casting experience and landing role in 'Baywatch' - 'People' magazine

Olivia Dunne, an ex-Turnstar best known for her role in the TV series \"Turnstar\", shares her first casting experience and the journey to landing her role in the series reboot \"Baywatch\". Describing her nerve-wracking moment and Detroit's biggest talk shows, 'The Tonight Show' host Jimmy Fallow, the new actress explores her career journey and other aspects of her life.

Ex-Turnstar Olivia \"Livvy\" Dunne (23) sprach in der \"Tonight Show\" die Öffentlichkeit dazu ein, insgeheim zu gehen, die Rede ist von ihrem ersten Korb beim Serien- Casting .

Die neue Schauspielerin erzählte Moderator Jimmy Fallon (51), wie sie bei einem Vorsprechen scheiterte, bevor sie die Rolle in der \"Baywatch\"-Neuauflage bekam. \"Ich war natürlich wahnsinnig nervös\", erinnert sich Dunne an ihr erstes Vorsprechen. \"Es war anders, denn beim Turnen geht man normalerweise einfach raus und turnt auf einem zehn Zentimeter breiten Balken, aber hier muss ich sprechen, performen und jemand anderen spielen. \" \"Ich habe die Rolle dann doch nicht bekommen\", fuhr die 23-Jährige fort.

Den Namen der Serie verriet sie zunächst nicht, doch als Moderator Fallon nachhakte, flüsterte sie: \"Es war für White Lotus. \" Fallslun'scher Eresch: \"Das hat sich doch keiner angesehen. \" Nachdem sie die Rolle in der erfolgreichen HBO-Serie nicht bekommen hatte, reichte Dunne ein Bewerbungsvideo für \"Baywatch\" ein, ohne große Erwartungen, dass daraus etwas werden würde. Sie erhielt einen Rückruf und bekam schließlich die Rolle. geh damit ein Traum in Erfüllung





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