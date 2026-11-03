Ex-US-Heeresminister Dan Driscoll übernimmt KI-Leitfunktion bei OpenAI

Dan Driscoll tritt als Senior Counselor bei OpenAI ein. Er soll KI für die nationale Sicherheit nutzen und demokratische Prinzipien stärken, nachdem er das Pentagon verlassen musste.

Der frühere US-Heeresminister Dan Driscoll hat eine neue Schlüsselposition bei dem KI-Unternehmen OpenAI übernommen. Er agiert seither als Senior Counselor für nationale Sicherheit und Modernisierung. Diese Ankündigung markiert einen signifikanten Karrierewechsel für den ehemaligen Regierungschef, der kurz vor seinem Amtsantritt noch eine enge Beziehung zur US-Regierung pflegte. Der Wechsel findet statt, während die Debatte über den Einsatz künstlicher Intelligenz in sensiblen staatlichen Bereichen intensiver wird als zuvor. Driscoll soll nun eine Brücke zwischen der schnell wachsenden Technologieindustrie und den Anforderungen der nationalen Sicherheit schlagen. Seine neue Rolle zielt darauf ab, die Integration von KI-Systemen in die Infrastruktur der USA und ihrer Verbündeten voranzutreiben.

Auftrag zur Stärkung der nationalen Sicherheit

Im Mittelpunkt der neuen Verantwortung von Driscoll steht der Ausbau des Einsatzes von KI-Technologien für staatliche und sicherheitsrelevante Zwecke. Ein offizieller Blogbeitrag des Unternehmens vom Montag legte den konkreten Rahmen seiner Tätigkeiten fest. Driscoll wird dabei eng mit den Teams von OpenAI zusammenarbeiten. Zudem sollen regelmäßige Abstimmungen mit Vertretern aus Regierungen, der Wissenschaft und der Industrie stattfinden. Das übergeordnete Ziel dieser multidisziplinären Zusammenarbeit ist es, praktische Modernisierungsinitiativen voranzutreiben. Diese Initiativen sollen den Aufbau einer demokratischen Infrastruktur unterstützen, die auf den neuesten technologischen Entwicklungen basiert. Driscoll wird Partner im öffentlichen und privaten Sektor dabei beraten, wie sich KI zur Stärkung der nationalen Sicherheit nutzen lässt. Dabei geht es nicht nur um offensive Anwendungen, sondern vor allem um den Schutz demokratischer Werte im digitalen Raum.

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Positionen der Akteure und strategische Ausrichtung

Sam Altman, der Chef von OpenAI, hat die Ankunft von Driscoll in einem öffentlichen Beitrag begrüßt. Altman betonte, dass die Welt eine außergewöhnliche Chance habe, mit anderen Ländern zusammenzuarbeiten. Das Hauptaugenmerk dieser internationalen Kooperation liegt auf der Vorantreibung demokratischer KI. Altman erklärte, Driscoll soll dafür sorgen, dass die Welt KI entwickelt, die demokratische Prinzipien stützt. Diese Aussage unterstreicht die strategische Ausrichtung von OpenAI, sich nicht nur als Technologieanbieter, sondern auch als Garant ethischer Standards zu positionieren. Driscoll bringt dabei langjährige Erfahrung in der Verteidigungspolitik mit, die für die Umsetzung dieser Vision als unverzichtbar gilt. Seine Aufgabe ist es, die Lücke zwischen militärischen Anforderungen und zivilen Technologieentwicklungen zu schließen. Durch seine Beratertätigkeit soll er sicherstellen, dass KI-Systeme nicht nur effizient, sondern auch im Einklang mit demokratischen Normen eingesetzt werden. Dies ist besonders relevant, da die Technologie zunehmend in sensiblen Bereichen wie der Cyberabwehr zum Einsatz kommt.

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Hintergrund des Weggangs aus dem Pentagon

Driscolls Wechsel zu OpenAI ist der direkte Nachgang auf einen kurzen und turbulenten Aufenthalt im US-Verteidigungsministerium. Er hatte sein Amt als Heeresminister im August niedergelegt. Der Rücktritt erfolgte nach wiederholten und öffentlich gewordenen Auseinandersetzungen mit dem Pentagon-Chef Pete Hegseth. Die Konflikte zwischen den beiden hohen Offizieren waren schon vor dem Rücktritt spürbar gewesen. Bloomberg berichtete zuvor über belastete Beziehungen, die insbesondere auf Differenzen bei Personal- und Führungsentscheidungen zurückzuführen waren. Driscoll war der 26. Heeresminister der USA und wurde von US-Präsident Donald Trump persönlich nominiert. Der Senat bestätigte ihn 2025 im Alter von 38 Jahren. Damit war er der jüngste Amtsinhaber in dieser Position in der Geschichte des Landes. Seine schnelle Karriere war auch durch persönliche Verbindungen geprägt. Er gilt als enger Freund von Vizepräsident JD Vance aus gemeinsamen Zeiten an der Yale Law School.

Auswirkungen auf den Markt und kommende Schritte

Die Einstellung von Driscoll durch OpenAI hat direkte Auswirkungen auf die Wahrnehmung von KI in sicherheitspolitischen Kreisen. Branchenexperten sehen darin ein Signal dafür, dass KI-Start-ups nun aktiv in die strategische Planung der US-Regierung eingebunden werden sollen. Die Zusammenarbeit zwischen Driscoll und den Teams von OpenAI soll in den kommenden Monaten erste konkrete Ergebnisse liefern. Dabei stehen vor allem Projekte im Bereich der nationalen Sicherheit im Vordergrund. Driscoll soll Partner im öffentlichen und privaten Sektor dabei beraten, wie sich KI zur Stärkung der nationalen Sicherheit nutzen lässt. Diese Beratertätigkeit wird voraussichtlich zu engeren Partnerschaften zwischen Tech-Firmen und Regierungsbehörden führen. Die Erwartungshaltung ist hoch, dass durch diese Kooperation Innovationen beschleunigt werden, die gleichzeitig ethische Standards wahren. Die Öffentlichkeit wird nun genau verfolgen, wie sich die Zusammenarbeit zwischen OpenAI und der US-Regierung in der Praxis entwickelt. Driscoll hat sich bereits verpflichtet, die Prinzipien der Demokratie in den Mittelpunkt der technologischen Entwicklung zu stellen. Dies könnte langfristig das Regime für KI-Forschung und -Einsatz in den USA und weltweit prägen. Die nächsten Schritte umfassen die Etablierung spezifischer Arbeitsgruppen, die sich mit den Herausforderungen der modernen Kriegsführung und Cybersicherheit auseinandersetzen werden.