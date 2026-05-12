Ex-Verfassungsschutzpräsident Maaßen soll Innenminister werden, wenn AfD in Sachsen-Anhalt gewinnt

Former Verfassungsschutz President Hans-Georg Maaßen (63) is reportedly ready to become Saxony-Anhalt's Interior Minister if the AfD wins in September. He made this statement to the "Zeit" newspaper. "If it helps the state, I would do it", said Maaßen. He also mentioned having spoken with AfD Spitzenkandidat Ulrich Siegmund (35) "the one or the other time". However, he officially declined to comment on the matter. However, several influential politicians from the state party confirm that this question is being discussed. An AfD member said: "Hans-Georg Maaßen is a name that is being discussed, yes.". Not delivering, it is also a damage to the federal party. Who is a good election fighter is not necessarily a good government chief, said he with a look at AfD Spitzenkandidat Siegmund. "Therefore, he needs good people around him who support and professionally are, so that it does not become a shipwreck.". This obviously means himself.

Ex- Verfassungsschutz präsident Hans-Georg Maaßen (63) soll offenbar bereit sein, nach einem möglichen Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt im September Landesinnenminister zu werden. Dazu stünde er bereit, sagte Maaßen jetzt der "Zeit".

"Wenn es dem Land hilft, würde ich das machen", sagte Maaßen. Mit dem AfD-Spitzenkandidaten Ulrich Siegmund (35) habe er "das eine oder andere Mal" gesprochen. Selbst wollte die Personalie offiziell nicht kommentieren. Aber mehrere einflussreiche Politiker aus dem Landesverband bestätigen der "Zeit", dass diese Frage debattiert werde.

Ein AfDler sagte demnach: "Hans-Georg Maaßen ist ein Name, der im Gespräch ist, ja.

". Nicht liefert, ist das auch ein Schaden für die Bundespartei. Wer ein guter Wahlkämpfer sei, sei nicht zwangsläufig ein guter Regierungschef, sagte er mit Blick auf den AfD-Spitzenkandidaten Siegmund.

"Deshalb braucht er gute Leute um sich herum, die ihn unterstützen und professionell sind, damit das nicht zu einem Schiffbruch wird. ". Damit meint er ganz offensichtlich sich selbst





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