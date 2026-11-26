Raúl Richter und Vanessa Schmitt treffen im TV wieder aufeinander. Vier weitere Ex-Paare sind ebenfalls dabei.

Ihre Beziehung verlief alles andere als geradlinig. Kennengelernt hatten sich die beiden Ende 2018. Im Jahr 2022 stand die Liebe erstmals auf der Kippe, weil Richter seiner Freundin fremdgegangen war.

Trotz des Seitensprungs fanden die beiden nach einer zwischenzeitlichen" 2024 schien das Paar gefestigter denn je. Die beiden planten ein eigenes Haus, in Paris machte Richter schließlich den Heiratsantrag. Zur Hochzeit kam es nie. Anfang 2026 verkündeten sie nach sieben gemeinsamen Jahren das Liebes-Aus.

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Nach der Trennung suchte Richter bei "Are You The One? - Realitystars in Love" nach einer neuen Partnerin. Schmitt bezeichnete diesen Auftritt lautals "peinlich". Zuletzt sah man die beiden im Paramount+-Format "Eating with My Ex VIP", in dem sie bei einem Dinner auf ihre Ex-Beziehung zurückblickten.