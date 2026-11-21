Seit rund zehn Jahren arbeitet der frühere Viva-Moderator Tobias Schlegl im Rettungsdienst. Nun ist er bei einem Einsatz selbst zum Ziel geworden. Körperlich blieb er wohl unverletzt, doch das Erlebnis lässt ihn nicht los.

Seit rund zehn Jahren arbeitet der frühere Viva-Moderator Tobias Schlegl im Rettungsdienst. Nun ist er bei einem Einsatz selbst zum Ziel geworden. Körperlich blieb er wohl unverletzt, doch das Erlebnis lässt ihn nicht los.

ist während eines Einsatzes im Rettungsdienst bedroht und angegriffen worden. Der frühere Viva-Moderator machte den Vorfall am Samstag auf Instagram öffentlich.

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„Es war alles verdammt knapp und lebensgefährlich“, schreibt er. Wann und wo der Angriff passiert ist und wer dahintersteckt, schreibt Schlegl nicht. Äußerlich sei ihm nichts passiert. Innerlich sieht es anders aus: „In meinem Innern toben die Gedanken.

“Seine Zeilen machen deutlich, dass das Erlebte noch nachwirkt. „Warum zur Hölle machen Menschen so etwas? “, fragt Schlegl. Für einen kurzen Moment habe er den Glauben an das Gute verloren.

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So soll es aber nicht bleiben: „Und so will ich nicht denken. Niemals.

“ Er sei fassungslos und könne immer noch nicht begreifen, dass das wirklich passiert sei. Am Ende wendet er sich direkt an seine Community und will wissen, wer von seinen Followern Ähnliches erleben musste. IMAGO / HoffmannDen Alltag im Rettungsdienst kennt Schlegl seit einem Jahrzehnt. Im Mai blickte er auf Instagram auf seinen radikalen Berufswechsel zurück.

Genau zehn Jahre zuvor hatte er seinen Job als Moderator des ZDF-Kulturmagazins „aspekte“ gekündigt und eine Ausbildung im Rettungsdienst begonnen. Eine „Sehnsucht nach Tiefe“ habe ihn dazu gebracht, schrieb er damals. Nach drei Jahren war er Notfallsanitäter mit Staatsexamen. Später ging er als Notfallsanitäter auf der „Sea-Eye 4“ ins Mittelmeer.

Die Seenotrettung nannte er die härteste Herausforderung seines Lebens. Nebenbei entdeckte er das Schreiben für sich. Inzwischen hat er Romane und Sachbücher veröffentlicht. Schlegl arbeitet außerdem in einem Kriseninterventionsteam mit.

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Es kümmert sich um Betroffene und Angehörige, die Schlimmstes erlebt haben. Er habe sich dafür eigens ausbilden lassen, berichtete er im Mai. Das Team habe auch ihm schon geholfen, als er nach einem Einsatz „völlig am Boden“ gewesen sei. Mit seiner Mitarbeit wolle er etwas zurückgeben..

In der „NDR Talk Show“ erinnert sie nun an die Anfänge und die herausfordernden Zeiten.