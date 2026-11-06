Ex-VW-Manager Winterkorn-Prozess: Festnahme wegen Prozessverzögerung

Ehemaliger VW-Chef Martin Winterkorn festgenommen. Prozessbeginn mit drei weiteren Angeklagten. 150 Verhandlungstermine bis Ende 2021 in Braunschweig.

Das Landgericht Braunschweig hat den ehemaligen Volkswagen -Chef Martin Winterkorn in Haft genommen. Die Maßnahme erfolgte am Freitag, nachdem Winterkorn am Montag nicht zum Prozessauftakt erschienen war. Das Gericht begründete die Anordnung mit gesetzlichen Vorgaben, die eine Inhaftierung zur Sicherung der Hauptverhandlung vorsehen.

Juristische Grundlage der Festnahme

Die Entscheidung des Gerichts stützt sich auf Paragraphen des Strafprozessrechts, welche die Freiheitsentziehung erlauben, wenn dies zur Durchführung des Verfahrens notwendig ist. Das Landgericht Braunschweig verwies explizit auf diese Normen, als es die Haftanordnung verkündete. Martin Winterkorn hatte die Möglichkeit, gegen die Anordnung rechtliche Schritte einzuleiten. Seine Verteidigung hat bereits angekündigt, Beschwerde gegen die Entscheidung der Justizbehörden einzulegen.

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Diese Maßnahme markiert einen deutlichen Wandel in der Behandlung des Angeklagten. Zuvor wurde erwartet, dass Winterkorn weiterhin auf Bewährung oder unter Auflagen am Verfahren teilnehmen könnte. Die strikte Auslegung des Gerichts zeigt die Bereitschaft, formale Vorschriften auch bei prominenten Angeklagten konsequent durchzusetzen, um Verzögerungen zu vermeiden.

Prozess gegen drei weitere Führungskräfte

Parallel zum Verfahren gegen Martin Winterkorn läuft seit Montag ein separates Betrugsverfahren gegen drei weitere ehemalige Führungskräfte von Volkswagen. Diesen steht der Vorwurf zur Last, Software für illegale Abschalteinrichtungen entwickelt zu haben. Zudem wird ihnen vorgeworfen, nicht verhindert zu haben, dass diese Software weiterhin verbessert und eingesetzt wurde.

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Am ersten Verhandlungstag ließ sich einer der drei Angeklagten aus gesundheitlichen Gründen durch seinen Verteidiger entschuldigen. Die Richter zeigten sich von dieser Begründung nicht überzeugt. Sie deuteten bereits vorab an, dass die Entschuldigung nach Auffassung des Gerichts nicht ausreiche, um eine Teilnahme am Termin zu rechtfertigen. Diese Positionierung signalisiert eine hohe Erwartungshaltung an die Anwesenheit aller Beschuldigten.

Am Donnerstag erschien der betroffene Manager dann schließlich in Braunschweig vor Gericht. Direkt im Anschluss an die Sitzung ordnete das Gericht seine Inhaftierung an. Dies unterstreicht die Null-Toleranz-Politik des Gerichts gegenüber Nichterscheinen. Die Entscheidung gilt als Signal an alle Beteiligten, dass formale Pflichten strikt eingehalten werden müssen, um den Ablauf der komplexen Strafverfahren nicht zu gefährden.

Hintergrund des Dieselskandals und globale Dimension

Die aktuellen Gerichtsverfahren sind eine direkte Konsequenz des Dieselskandals, der im September 2015 weltweit bekannt wurde. Volkswagen gestand damals ein, bei bestimmten Dieselmotoren seiner Marken Volkswagen, Seat, Audi und Skoda illegale Software verbaut zu haben. Diese Technik senkte den Ausstoß von Stickoxiden auf dem Prüfstand künstlich ab, ließ diesen Wert im realen Straßenverkehr jedoch unverändert.

Nach Angaben des Konzerns waren weltweit elf Millionen Autos von dieser Manipulation betroffen. Die Tragweite dieses Skandals ist enorm, da er das Vertrauen in die deutsche Automobilindustrie massiv erschüttert hat. Bisher sind bereits mehrere ehemalige VW-Manager in Zusammenhang mit dem Skandal zu Haftstrafen oder Bewährungsstrafen verurteilt worden. Die aktuellen Prozesse zielen darauf ab, die Verantwortung auf der Führungsebene rechtlich klar zu definieren.

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Verlauf und weitere Termine im Verfahren

Das Verfahren gegen Martin Winterkorn wurde abgetrennt und ist derzeit aus gesundheitlichen Gründen ausgesetzt. Winterkorn stand von 2007 bis 2015 an der Spitze des Volkswagen-Konzerns. Er trat im Zuge der öffentlichen Debatte um den Skandal von seinem Amt zurück. Seine Gesundheit wird als wesentlicher Grund für die Aussetzung der persönlichen Verfahrensbeteiligung genannt.

Die Fortsetzung des Hauptverfahrens gegen die drei angeklagten Manager ist für den kommenden Montag geplant. Bis Ende des kommenden Jahres sind mehr als 150 Verhandlungstermine festgelegt. Diese hohe Anzahl spiegelt die Komplexität und den Umfang der zu klärenden Tatabläufe wider. Es werden detaillierte technische und organisatorische Aspekte der Softwareentwicklung sowie der Entscheidungsprozesse im Unternehmen beleuchtet.

Zusätzlich dazu läuft am 24. November ein weiteres Verfahren gegen sieben angeklagte Volkswagen-Mitarbeiter in Braunschweig. Diese Parallelprozesse zeigen die anhaltende rechtliche Aufarbeitung des Skandals auf verschiedenen Ebenen der Unternehmenshierarchie. Die Justiz prüft sowohl die strategischen Entscheidungen der Top-Manager als auch die operative Umsetzung durch Mitarbeiter. Die Öffentlichkeit verfolgt diese Entwicklungen mit großem Interesse, da sie langfristige Auswirkungen auf die Unternehmenskultur und die Regulierung der Autoindustrie haben werden. Die Festnahme Winterkorns ist ein wichtiger Meilenstein in diesem langwierigen Prozess. Sie demonstriert die Entschlossenheit der deutschen Justiz, auch im Falle ehemaliger Wirtschaftsgiganten konsequent rechtliche Schritte zu verfolgen.