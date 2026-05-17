The exhibition at Schloss Moyland showcases the diverse works of Armin Mueller-Stahl, a German actor and painter who has made significant contributions to both film and art. The exhibition features his paintings, graphic cycles, new works on paper, and portraits of his Jewish friends and famous Jewish personalities. The works explore themes such as terrorism, protests, and US President Donald Trump.

Armin Mueller-Stahl ist nicht nur ein Filmstar , sondern auch ein Maler mit einem facettenreichen und teils hochpolitischen Werk. Er machte Schauspielkarriere sowohl in der DDR als auch in der Bundesrepublik und stand in Hollywood mit Ikonen wie Jessica Lange, Meryl Streep und Tom Hanks vor der Kamera.

Der mit vielen Preisen geehrte Schauspieler ist aber auch ein Maler, der seine Lebenserfahrungen in Bilder umsetzt. Im niederrheinischen Museum Schloss Moyland ist bis zum 20. September die Ausstellung "Nacht und Tag auf der Erde" zu sehen, die mit mehr als 120 Werken das facettenreiche Ouevre des inzwischen 95-jährigen Malers würdigt. Zur Eröffnung der Ausstellung will auch Mueller-Stahl teilnehmen.

Die Ausstellung umfasst Gemälde, druckgrafische Zyklen, neue Arbeiten auf Papier sowie eine Porträtserie seiner jüdischen Freunde und Weggefährten und Porträts berühmter jüdischer Persönlichkeiten wie Franz Kafka und Billy Wilder. Hochpolitisch sind Muellers großformatige, fast abstrakt anmutende Gemälde, in denen er sich mit Terroranschlägen in Paris, blutigen Protesten in Teheran und US-Präsident Donald Trump in dessen erster Amtszeit auseinandersetzt. Mit feinen Strichen schafft Mueller-Stahl ausdrucksstarke Gesichter. Seine Malerei verknüpft der ausgebildete Konzertgeiger auch mit Themen aus der klassischen Musik oder dem.

Ergänzt werden die Bilder der Ausstellung durch Filmausschnitte der vielfältigen Rollen Muellers und durch Videointerviews. Zu seinen bekannten Filmen zählen Werke wie "Nackt unter Wölfen", "Lola" und "Shine". Die Ausstellung in Moyland zeigt, dass für Mueller-Stahl das schaupielerische und das malerische Schaffen stets eine Symbiose eingehen. Die Ausstellung bietet auch Einblicke in die Biografie des Künstlers, der die Nazi-Diktatur und dieerlebte.

Ein Zeitstrahl verbindet Lebensereignisse, historische Begebenheiten, Ausstellungen sowie die Bücher und die Filmografie Muellers. Gleich im Eingang zur Ausstellung finden sich neben Selbstporträts auch Fotoporträts, die Künstlerkollegen von Mueller-Stahl gemacht haben. Die von der Moyland-Direktorin Antje-Britt Mählmann kuratierte Ausstellung entstand als Kooperation mit der Kunsthalle Emden und der Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim





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