Vergangene Woche schlugen mehrere „Ruta“-Marschflugkörper in die Kertsch-Brücke ein und brachten sie teilweise zum Einsturz. Hinter der Technologie der Lenkflugkörper steckt ein russischer Exilant.

Vergangene Woche schlugen mehrere „Ruta“-Marschflugkörper in die Kertsch-Brücke ein und brachten sie teilweise zum Einsturz. Hinter der Technologie der Lenkflugkörper steckt ein russischer Exilant. Vergangene Woche schlugen mehrere Geschosse in die gut verteidigte Kertsch-Brücke ein.

In der Folge stürzte das Prestige-Bauwerk von Kremlchef Wladimir Putin in der Nacht auf den 18. November 2026 teilweise ein. Wenig später vermeldete das Rüstungsunternehmen „Destinus“ via LinkedIn, dass der Brückenabschnitt eingestürzt sei, weil mehrere Marschflugkörper des Typs „Ruta“ an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die obere Tragkonstruktion und weitere Brückenträger getroffen hätten.

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„Wir sind stolz darauf, die ukrainischen Streitkräfte in ihrem Kampf unterstützen zu können“, heißt es in dem Beitrag. Hinter der kostengünstigen „Destinus“-Technologie, die das strategisch wichtige Verbindungsstück zwischen der Krim und dem Festland zum Einsturz brachte, steckt der russische Exilant Mikhail Kokorich. In einem Interview mit dem Medium „Wall Street Journal“ zeigte sich der Geschäftsführer und Mitbegründer des Konzerns mit Hauptsitz in den Niederlanden sichtlich erfreut darüber, dass er mit seinen Lenkflugkörpern einen Beitrag leisten konnte.

Putin-Kritiker floh ins Exil und gab russische Staatsbürgerschaft auf „Ich habe den Ukrainern gesagt, dass ich mir ihren Sieg wünsche. Das wünsche ich mir immer noch“, sagte er der Tageszeitung und ergänzte: „Ich bin stolz darauf, dass die von uns gebauten Raketen den Ukrainern helfen, ihr Land zu verteidigen.

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“Der in Sibirien aufgewachsene Kokorich gilt als scharfer Kritiker von Putins Regime. Zunächst unterstützte er die Opposition gegen den Kremlchef, verließ sein Heimatland 2012 und gab seine russische Staatsbürgerschaft etwa eine Dekade später auf – knapp zwei Jahre nachdem Russland 2022 in die Ukraine einmarschiert war. Knapp ein Jahr vor der russischen Vollinvasion in die Ukraine gründete er „Destinus“ und arbeitete dort zunächst als studierter Physiker an kostengünstigen Hyperschallantriebstechnologien.

Der in der Region Tschita geborene Sibirier mit ukrainischen Wurzeln väterlicherseits sieht sich selbst als Russe.

„Es ist meine Kultur, meine Literatur, meine Musik. Putin hat mir mein Land gestohlen“, betonte er gegenüber dem WSJ. Wie viele Morddrohungen er von seinen Landsleuten erhalten habe, könne er nicht mehr zählen. Auch an Kritikern mangele es nicht.

In einem Bericht des kremlnahen Militäranalyseportals „Topwar“ schreibt etwa der Kommentator Max Vektor, dass Kokorich es sich als „Destinus“-Chef zur Aufgabe gemacht habe, „eine Armee zu bewaffnen, die gegen genau jenes Land kämpft, in dem er geboren wurde“. Damit nicht genug. Vektor regte in Anspielung auf das im Jahr 1940 in Mexiko erfolgte Attentat auf den russischen Revolutionär Leo Trotzki an, Geheimdienstler mögen sich bitte „an den Eispickel und an Trotzki erinnern“.

Zu Kokorichs Werdegang sagte der „Topwar“-Autor: „Für mich ist dieses Verhalten Verrat.

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“Generell ist der Einsatz von Marschflugkörpern für Kyjiw mit enormen Kosten verbunden. Die britischen „Storm Shadows“ mit einer Reichweite von mehr als 250 Kilometern sollen Medienberichten und Militäranalyseportalen zufolge einen Stückpreis von mehreren hunderttausend bis zu zwei Millionen Euro haben. Der Stückpreis für einen US-amerikanischen „Tomahawk“-Marschflugkörper soll nach Angaben des „Economists“ je nach Ausführung zwischen 1,5 und 4 Millionen Euro liegen. Der rechnerische Stückpreis für einen deutschen „Taurus Neo“ beträgt laut einem „Spiegel“-Bericht vom Oktober 2025 etwa 3,5 Millionen Euro.

Beide Marschflugkörper wurden bislang allerdings nicht an die Ukraine geliefert. Die „Flamingos“ des ukrainischen Rüstungskonzerns „Fire Point“ sollen Kyjiw zufolge knapp eine Million Euro pro Stück kosten.

„Wir versuchen, zehnmal billiger zu sein“, sagte Kokorich dem WSJ. Das ukrainische Medium „RFU News“ beziffert den Stückpreis für eine „Ruta Block 1“ mit rund dreihundertfünfzigtausend Euro. Das macht den Marschflugkörper aus den Niederlanden zu einer kostengünstigen Alternative. Auch wenn die Reichweite der „Ruta Block 1“ mit geschätzten 300 Kilometern laut Herstellerangaben bei Weitem nicht an den Aktionsradius eines „Flamingos“ herankommt, soll der Lenkflugkörper aus der „Destinus“-Schmiede Militärexperten zufolge eine kostengünstige Alternative bieten.

Der Raketenexperte am Norwegischen Institut für Verteidigungsstudien in Oslo, Fabian Hoffmann, bestätigte dem WSJ, dass die „Ruta Block 1“ eine „sehr leistungsfähige“ Alternative sei, bei der „Destinus“ beim Einsatz künstlicher Intelligenz zur Selbststeuerung wahre Pionierarbeit geleistet habe.

„Diese kostengünstigen Lenkflugkörper sind ein Kompromiss: Man zahlt weniger, dafür erhält man aber auch weniger Leistungsfähigkeit“, sagte er dem Medium.