Exilmuseum Berlin: Ruth Ur öffnet Villa in der Fasanenstraße

Das Exilmuseum Berlin startet 2028 mit einer Dauerausstellung in einer historischen Villa. Direktorin Ruth Ur verbindet NS-Exil mit aktuellen Fluchtbewegungen.

Das Exilmuseum Berlin etabliert sich als wichtiger Ort der Erinnerung und zeitgenössischen Auseinandersetzung im Herzen von Charlottenburg. Die Stiftung unter der Leitung von Direktorin Ruth Ur nutzt eine über 150 Jahre alte Stadtvilla in der Fasanenstraße, um die Geschichte des Exils während der Nazidiktatur und aktuelle Fluchtbiografien zu verknüpfen. Eröffnet wird das Museum nach umfangreichen Renovierungsarbeiten im Jahr 2028.

Von Plänen zum pragmatischen Umbau

Die ursprüngliche Vision für das Museum sah einen Neubau an der Ruine des Anhalter Bahnhofs vor. Diese Idee wurde jedoch aufgegeben, da die geschätzten Baukosten von mehr als 130 Millionen Euro als nicht tragbar galten. Stattdessen entschied sich die Stiftung für ein pragmatisches Umdenken und nutzte das bestehende Gebäude in der Fasanenstraße, das zuvor das Käthe-Kollwitz-Museum beherbergte. Dieser Schritt ermöglicht es, das Thema Exil nicht weiter aufzuschieben und sofort mit kleineren Projekten zu beginnen.

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Ruth Ur als kulturelle Brückenbauerin

Ruth Ur, die bis 2024 als Vertreterin der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Deutschland tätig war, betont die Dringlichkeit des Themas. Sie beobachtet eine gewisse Müdigkeit im Umgang mit dem Nationalsozialismus und möchte durch neue Zugänge Abhilfe schaffen. Ihr Ziel ist es, ein Weltzentrum zu schaffen, das虽小 aber ein großes Netzwerk pflegt, ähnlich einem Mini-Goethe-Institut. Durch den Fokus auf emotionale Verbindungen soll das Museum keine trockene Geschichtsstunde sein, sondern Freude am Entdecken wecken.

Historische Biografien und moderne Perspektiven

Die inhaltliche Ausrichtung verbindet historische Ereignisse mit gegenwärtigen Fragen. Bereits jetzt erkundet das Museum seine Nachbarschaft mit Ausstellungen zu Persönlichkeiten wie Heinrich Mann, dem SPD-Reichstagsabgeordneten Rudolf Breitscheid und dem Schriftsteller Essad Bey. Leihgaben aus dem Deutschen Historischen Museum, etwa Notenbücher von Paul Hindemith, ergänzen diese Geschichten. Die Strategie von Strategieleiter Lukas Geck sieht vor, dass jede Ausstellung das historische Exil zwischen 1933 und 1945 mit einer zeitgenössischen Perspektive erweitert.

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Bibliotheksprojekt und globales Netzwerk

Neben der räumlichen Begrenzung entsteht eine eigene Präsenzbibliothek mit rund 5000 bis 6000 Büchern, die der Stiftung in den vergangenen acht Jahren gespendet wurden. Parallel dazu initiiert das Museum das Programm Embassies of Exile in Zusammenarbeit mit Botschaften im In- und Ausland. Dieses Projekt beleuchtet diplomatische Vertretungen als Orte der Rettung oder Gefahr und widmet sich dabei oft weniger bekannten Künstlern und Wissenschaftlern, die Zuflucht in verschiedenen Ländern fanden.

Zukünftige Strukturen und Bildungsarbeit

Für die Zukunft plant das Museum eine Dauerausstellung sowie mindestens zwei Wechselausstellungen pro Jahr. Eine Audioinstallation mit einer iranischen Schriftstellerin zeigt bereits, wie das Exil heute erlebt wird. Besonders wichtig ist der Stiftung die Öffnung für Kinder und Schulklassen, die in ganztägigen Workshops Bezüge zur eigenen Lebenswelt entdecken. Mit diesen Maßnahmen will das Exilmuseum Berlin zeigen, wie zerbrechlich Freiheit und Demokratie sein können und warum sie geschützt werden müssen.