Der Sci-Fi-Klassiker eXistenZ von David Cronenberg verschwindet heute vom Prime-Video-Abo. Was Fans über den Body-Horror und VR-Thriller wissen müssen.

Der Kultfilm eXistenZ von Regisseur David Cronenberg verlässt am heutigen Tag das Streaming-Abonnement von Amazon Prime Video. Dieser irreversible Schritt beendet eine lange Laufzeit des ungewöhnlichen Science-Fiction-Thrillers auf der deutschen Plattform. Nutzer, die den Film bisher über ihre Mitgliedschaft kostenlos streamen konnten, müssen nun auf alternative Vertriebswege wie Kauf, Mietangebote oder physische Medien zurückgreifen, um die Handlung nachzuvollziehen. Die sofortige Entfernung aus dem Katalog markiert das Ende einer spezifischen Exklusivverfügbarkeit für dieses Werk.

Handlung um fiktive Bio-Konsolen und VR

Die zentrale Prämisse des Films dreht sich um die Entwicklerin Allegra Geller, gespielt von Jennifer Jason Leigh. Sie präsentiert ein revolutionäres Virtual-Reality-Spiel namens eXistenZ, das traditionelle Technik komplett verdrängt. Statt herkömmlicher Controller oder Bildschirme kommen in dieser fiktiven Welt organische Konsolen zum Einsatz. Diese biologischen Schnittstellen werden direkt mit dem Nervensystem der Spieler verbunden, um eine nahtlose Immersion zu gewährleisten. Das Spiel zieht die Teilnehmer vollständig in eine künstliche, vom Realitätsgefühl entkoppelte Welt hinein.

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Parallel zu Geller tritt der Student Ted Strunk, verkörpert von Jude Law, auf. Beide Figuren sind gezwungen, gemeinsam in das Spielgeschehen einzutauchen, da der Verdacht besteht, die Simulation sei beschädigt worden. Während des Spiels verschwimmen die Grenzen zwischen der physischen Realität und der digitalen Simulation zusehends. Die Zuschauer erleben mit den Protagonisten, dass kaum noch unterscheidbar ist, welche Ereignisse tatsächlich stattfinden und welche bereits Teil der virtuellen Ebene sind.

Bewertungen zu Originalität und Vision

Kritiker loben das Drehbuch als clever konzipiert und grundlegend stark durchdacht. Der Film gilt als durchgängig fesselnd und wird bis heute für seine hohe Originalität gefeiert. Bewertungen betonen, wie weitsichtig und visionär David Cronenberg die Thematik bereits zu seiner Entstehungszeit angegangen ist. Einige Rezensenten vergleichen die Atmosphäre direkt mit anderen Genreeinﬂüssen: Cronenbergs düster-sexuelle Sci-Fi-Horror-Variante lasse den Film Matrix dagegen wie ein Kinderspiel wirken. Diese Einordnung unterstreicht die radikale Natur des Werks im Vergleich zu mainstream-tauglichen Virtual-Reality-Darstellungen.

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Neben dem atmosphärischen Aufbau wird speziell der visuelle Stil hervorgehoben. Der Regisseur schmückt den Stoff mit seinem gewohnt ekelerregenden Body-Horror-Stil aus. Das Spiel- und Konsolen-Konzept verleiht dem Horror-Genre einen frischen, ungewohnten Dreh. Die narrative Auseinandersetzung mit der Frage, was eigentlich real ist, nahm eXistenZ zudem rund ein Jahrzehnt vor dem Film Inception vorweg. Diese zeitliche Distanz wird als Beleg für die fortschrittliche Idee des Werks gewertet.

Implikationen für Streaming-Verträge

Das Verschwinden von eXistenZ aus dem Prime-Video-Angebot hat direkte Konsequenzen für Abonnenten, die auf den Titel spekuliert hatten. Da keine Ankündigung für eine Rückkehr oder eine zeitlich begrenzte Verlängerung im vorliegenden Kontext gemacht wurde, ist der Zugriff sofort gestoppt. Interessenten, die den Film unbedingt ansehen möchten, können den Titel derzeit nicht mehr über die Standard-Bibliothek abrufen. Die Verfügbarkeit konzentriert sich nun auf andere Kanäle außerhalb des Abo-Modells.

Für die Langzeit-Legende des Films bedeutet dies eine Abkehr von der massenweisen Streaming-Verfügbarkeit. Der Titel war bereits seit Jahren ein fester Bestandteil des Angebots und wird nun aus dem Portfolio gestrichen. Fans, die sich für den frühen VR-Kontext in der Popkultur interessieren, müssen ihre Suche nach einer Kopie neu starten. Die exakte Datierung des Ausstiegs ist heute, was das Ende der aktuellen Lizenzperiode markiert und den nächsten Schritt in der Vertriebsgeschichte des Werks einleitet.