Beim exklusiven Debütantinnenball in Paris stand auch Clementine Vaughn auf der Gästeliste. Die Tochter von Claudia Schiffer und Matthew Vaughn zeigte sich in einem blauen Ballkleid. Ein enges Familienmitglied begleitete sie.

Beim exklusiven Debütantinnenball in Paris stand auch Clementine Vaughn auf der Gästeliste. Die Tochter von Claudia Schiffer und Matthew Vaughn zeigte sich in einem blauen Ballkleid.

Ein enges Familienmitglied begleitete sie. Clementine Vaughn hat ihren ersten offiziellen Auftritt in der High Society hinter sich. Die Tochter von Supermodel Claudia Schiffer und Regisseur Matthew Vaughn war am Samstagabend eine von 19 Debütantinnen beim Bal des Débutantes im Pariser Luxushotel Shangri-La. In den Ballsaal zog Clementine in einem blauen Kleid am Arm ihres älteren Bruders Caspar Vaughn ein, wie in einem Clip der französischen Gala zu sehen ist.

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Ihre Mutter ließ sich den Abend nicht entgehen: Schiffer zeigte sich gut gelaunt gemeinsam mit ihrer Tochter. Schiffers Tochter studiert Kunst und Mode in New York. Ihren 22. Geburtstag hatte sie erst am 11.