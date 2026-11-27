Ein Report über den Besuch in den Walt Disney Animation Studios. Einblicke in die Produktion von Wie Verhext, Animationsgeschichte und kreative Prozesse hinter dem neuen Film.

Besucher erhielten einen exklusiven Zugang zu den legendären Walt Disney Animation Studios, um die Magie hinter der Produktion des neuen Films Wie Verhext zu erleben. Dieser Besuch bot tiefe Einblicke in die kreativen Prozesse, die notwendig sind, um animierte Charaktere zum Leben zu erwecken. Der Fokus lag dabei insbesondere auf der Entwicklung der Protagonistin Billie und ihrer Reise in die Welt der Zauberei.

Historische Anfänge der Animationskunst

Der historische Kern der Studios befindet sich am berühmten Walt-Disney-Wasserturm, der als ikonisches Wahrzeichen des Komplexes gilt. Nach dem Tod von Walt Disney im Jahr 1966 wurde das Gebäude zunächst geräumt und im Jahr 2015 originalgetreu rekonstruiert. Die Einrichtung entspricht zu über neunzig Prozent dem ursprünglichen Zustand, wobei sogar kleinste Details wie Büroklammern und Notizzettel historisch korrekt platziert wurden.

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In den Fluren erinnern Filmstills, Skizzen und Konzeptentwürfe an Klassiker wie Der König der Löwen, Alice im Wunderland und Hercules. Ein traditioneller Animationsprozess wurde anhand von Figuren nachgestellt, bei dem jede Bewegung früher von Hand gezeichnet und koloriert wurde. Diese aufwendige Aufgabe wurde überwiegend von Frauen übernommen, bevor die Folien Bild für Bild vor handgemalten Hintergründen fotografiert wurden.

Neue Technologien und Figurenentwicklung

Auch moderne Disney-Filme wie Wie Verhext beginnen oft mit einer einfachen Zeichnung, bevor digitale Technologien zum Einsatz kommen. Im Rahmen von Exklusiv-Einblicken wurde die Entwicklung der Geschichte, das Produktionsdesign und die Gestaltung der Figuren detailliert vorgestellt. Die Persönlichkeit der animierten Figur Billie sollte dabei allein durch ihre Körpersprache und ihr Verhalten sichtbar gemacht werden.

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In einer Testszene betrat Billie ein Café, bewegte sich durch den Raum und ließ sich mit viel Schwung auf einen Stuhl fallen. Dieser lässige Gang verriet bereits viel über ihren rebellischen und unkonventionellen Charakter. Solche Tests kamen auch bei anderen computeranimierten Disney-Figuren wie Anna und Elsa zum Einsatz, um die Authentizität der Bewegungen zu gewährleisten.

Kreative Teams und Workshops vor Ort

Ein Interview mit dem Regie-Duo Jason Hand und Fawn Veerasunthorn, den Produzentinnen Yvett Merino und Roy Conli sowie der Drehbuchautorin Dana Ledoux Miller gab zusätzliche Einblicke in die Zusammenarbeit. Die Gruppe der internationalen Journalisten und Creator konnte einen Animationsworkshop besuchen, in dem der magische Kater aus Wie Verhext Schritt für Schritt gezeichnet wurde. Trotz anfänglicher Unsicherheiten gelang die Darstellung dank ausführlicher Anleitung überraschend gut.

Im Anschluss folgte ein Synchronworkshop in einem echten Synchronstudio, in dem die Stimme für Billie in einer Filmszene eingeübt wurde. Dieser praktische Austausch unterstreicht den hohen Aufwand, den kreative Köpfe in jedes Detail stecken. Die Wertschätzung für das Projekt steigt deutlich, wenn man sieht, wie viel Liebe zum Detail in jeder einzelnen Szene steckt und welche Geschichten hier Generationen von Menschen begleiten.