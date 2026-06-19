Exklusiver Deal für den Anker Solix Solarbank 4 Pro

Kleines Kraftwerk bietet einen exklusiven Deal für den Anker Solix Solarbank 4 Pro. Das Bundle mit dem Quattro-2000-Wp-Balkonkraftwerk kostet nur 1.799 € statt 2.669 € UVP. Der Anker Solix Solarbank 4 Pro ist ein hochleistungsstarker Solarspeicher, der mit modernster TopCon-Zellentechnologie und einer Glas-Glas-Bauweise ausgestattet ist.

Kleines Kraftwerk bietet exklusiven Deal für den Anker Solix Solarbank 4 Pro : Der Preis für das Bundle mit dem Quattro-2000-Wp-Balkonkraftwerk beträgt nur 1.799 € statt 2.669 € UVP.

Das sind satte 33 % Ersparnis. Der Anker Solix Solarbank 4 Pro ist ein hochleistungsstarker Solarspeicher, der mit modernster TopCon-Zellentechnologie und einer Glas-Glas-Bauweise ausgestattet ist. Der Speicher verfügt über 5.024 Wh Speicherkapazität, 4 unabhängige MPPT-Eingänge und einen integrierten Wechselrichter. Der Smart Meter Gen 2 ermöglicht Echtzeit-Überwachung des Verbrauchs und 100-prozentigen Eigenverbrauch durch KI-gestützte Steuerung.

Das Bundle beinhaltet auch die Notfallsteckdose, die bis zu 2.500 W und im Bypass-Modus bis zu 3.600 W liefert. Der Anker Solix Solarbank 4 Pro ist mit 10.000 Ladezyklen, 15 Jahren Produktlebensdauer und 10 Jahren Herstellergarantie von Anker ausgestattet. Die rechnerische Amortisationszeit beträgt etwa 2,6 Jahre und die Gesamtersparnis über zehn Jahre summiert sich auf etwa 5.760 €





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