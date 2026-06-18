Exklusiver Express Deal: 33% Rabatt auf Kleines Kraftwerk Quattro XL Balkonkraftwerk mit Anker Solix Solarbank 4 Pro

Kleines Kraftwerk und EXPRESS.de präsentieren zum Verkaufsstart der neuen Anker Solix Solarbank 4 Pro ein exklusives Bundle-Angebot. Das Quattro-2000-Wp-Balkonkraftwerk-Bundle inklusive des hochmodernen Solarspeichers wird mit einem Rabatt von 33% angeboten, was einer Ersparnis von 870 Euro entspricht. Das Set überzeugt mit modernster TopCon-Zellentechnologie, modularer Erweiterbarkeit, integrierter KI-Steuerung und USV-Funktion. Amortisationszeit von etwa 2,6 Jahren und bis zu 10 Jahre Herstellergarantie machen das Angebot besonders attraktiv.

Der meisterwartete Solarspeicher des Jahres ist da - und Kleines Kraftwerk liefert zum Verkaufsstart in Kooperation mit EXPRESS.de das Quattro-2000-Wp- Balkonkraftwerk -Bundle mit der brandneuen Anker Solix Solarbank 4 Pro zum exklusiven Einstiegspreis von 1.799 € statt 2.669 € UVP - das sind satte 33 % und damit 870 € Ersparnis.

Alles Wissenswerte zum Deal erfährst du hier. Es gibt Momente, in denen sich alles zusammenfügt: das richtige Produkt, der richtige Zeitpunkt - und ein Preis, bei dem man zweimal hinschauen muss. Genau das passiert gerade. Die Anker SOLIX Solarbank 4 E5000 Pro, der meistdiskutierte Solarspeicher der letzten Monate, ist offiziell im Verkauf gestartet.

Und Kleines Kraftwerk, eine der ersten Adressen für Balkonkraftwerke und Photovoltaiklösungen in Deutschland, legt zum Produkt-Launch in Zusammenarbeit mit EXPRESS.de ein Bundle-Angebot vor, das sich wirklich sehen lassen kann. Genau deshalb sind die folgenden Konditionen ein echter Spar-Hammer: Das Express-Deal-Bundle trägt den Namen- der Name lässt bereits erahnen, was hier drin steckt: ernsthafte Leistung für deine Solar-Energiegewinnung. - modernste TopCon-Zellentechnologie, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut.

Bifaziale Glas-Glas-Bauweise bedeutet: mehr Ertrag durch beidseitige Energieaufnahme, hoher Wirkungsgrad, bessere Schwachlichtperformance.mit 5.024 Wh Speicherkapazität (LiFePO4), 4 unabhängigen MPPT-Eingängen, integriertem Wechselrichter (800 W / bis zu 2.500 W einstellbar) und IP66-Schutz.im Wert von 99 € - kostenlos dabei. Ermöglicht Echtzeit-Überwachung des Verbrauchs und 100-prozentigen Eigenverbrauch durch KI-gestützte Steuerung.in Deutschland.

Exklusiver Express Deal: 33% Rabatt auf Kleines Kraftwerk Quattro XL Balkonkraftwerk mit Speicher Anker Solix Solarbank 4 Pro und 2000 Wp Dank der Kooperation zwischen EXPRESS.de und Kleines Kraftwerk ist dieses Bundle jetzt für alle EXPRESS.de-Leser*innen zu echten Mega-Konditionen erhältlich. Der Launch-Aktionspreis für den Speicher allein beträgt bereits 1.499 € statt der UVP von 1.999 € - im Bundle bekommst du das komplette Quattro-XL-Set mit vier Hochleistungsmodulen, dem gratis Smart Meter Gen 2 und den MC4-Kabeln für den Gesamtpreis von nur 1.799 €.mit der neuen Anker Solix Solarbank 4 Pro und tollen Rabatten findest du direkt hier: Wer bisher eine Solarbank der früheren Generationen betrieben hat, wird den Generationensprung spüren.

Wer zum ersten Mal in Heimspeicher investiert, bekommt hier den aktuellen Stand der Technik - ohne Kompromisse. Die Basis-Kapazität von 5.024 Wh (LiFePO4, 100 % Entladetiefe) ist bereits im Bundle enthalten. Wer mehr will, kann das System modular mit bis zu fünf BP5000-Erweiterungsakku erweitern - auf bis zu 30,1 kWh Gesamtkapazität. Direkt auf der Produktseite bei Kleines Kraftwerk wählbar.

Vier unabhängige MPPT-Eingänge mit je bis zu 1.250 W bedeuten, dass auch teilweise verschattete Module oder unterschiedlich ausgerichtete Panels effizient betrieben werden. Mit dem mitgelieferten Quattro-XL-Set und seinen vier 500-Wp-Modulen wird das System optimal ausgereizt. Die integrierte KI analysiert dein Verbrauchsverhalten und steuert Lade- und Entladezyklen automatisch so, dass der Eigenverbrauchsanteil maximiert wird. Der mitgelieferte Smart Meter Gen 2 liefert dafür die nötigen Echtzeit-Daten.

Im Falle eines Stromausfalls schaltet das integrierte USV-System in nur 10 Millisekunden um. Die Notfallsteckdose liefert bis zu 2.500 W, im Bypass-Modus sogar bis zu 3.600 W - genug, um Kühlschrank, Router und weitere Geräte weiterhin zu betreiben. 10.000 Ladezyklen, 15 Jahre Produktlebensdauer, 10 Jahre Herstellergarantie von Anker. Das sind Zahlen, die Vertrauen schaffen. Bei einem Strompreis von rund 39,87 Cent pro kWh (Statistisches Bundesamt, 1.

Halbjahr 2025) und einer jährlichen Einsparung von rund 576 € ergibt sich laut Produktangabe eine rechnerische Amortisationszeit von etwa 2,6 Jahren. Über zehn Jahre summiert sich das auf eine Gesamtersparnis von rund 5.760 €. Weitere Top-Deals bei Kleines Kraftwerk: Auch Solix 3 Pro und 2 Pro lohnen sich Du willst nicht auf Lieferung warten oder sofort loslegen? Kein Problem.

Kleines Kraftwerk bietet aktuell eine breite Palette weiterer starker Deals - auch mit den mega-beliebten Vorgängermodellen Anker Solix 3 Pro und Anker Solix 2 Pro. Und dabei lässt sich wirklich kräftig sparen. Balkonkraftwerk-Sets mit Anker-Solix-Speicher starten bereits ab rund 829 €, Komplettsets ohne Speicher sogar ab 259 €. Die Rabatte gegenüber der UVP reichen dabei je nach Bundle auf bis zu 36 % - echte Preisreduktionen, keine Marketing-Tricks.

Wer also lieber sofort und mit etwas kleinerem Budget einsteigt, bekommt auch mit dem 3 Pro oder 2 Pro ein erprobtes, in der Community hochgeschätztes System - und spart dabei richtig





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