Exklusives Interview mit Dara (27) am Wiener Flughafen

Dara, die Siegerin des Eurovision Song Contest 2022, spricht exklusiv mit BILD am VIP-Terminal des Wiener Flughafens. Sie verrät ihre Erschöpfung, Glück und ihre Botschaft an die deutschen Fans.

BILD trifft Dara (27) exklusiv zum letzten Gespräch am VIP-Terminal des Wiener Flughafens, bevor es zurück in die bulgarische Heimat geht. Sie hat am Samstag beim Eurovision Song Contest Geschichte geschrieben!

Sonntag, kurz nach 14 Uhr: BILD trifft Siegerin Dara (27) exklusiv am VIP-Terminal des Flughafens. Die Bulgarin, die erstmals den Sieg für ihr Land geholt hat, wirkt erschöpft, aber glücklich. Jetzt geht es für den Popstar samt Team zurück in die Heimat. Zum Abschied hat sie für ihre deutschen Fans eine riesengroße Überraschung parat





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