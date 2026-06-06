Exklusives Mini-Hotel inmitten der Ostsee: Österreicher baut Hochzeitsresort auf kleiner Insel

Ein Österreicher hat die kleine Insel Ostervilm in der Ostsee für 60.000 Euro gekauft und plant ein Hochzeitsresort zu bauen. Die Insel ist nur 250 Quadratmeter groß und wurde in den 50er Jahren für die DDR-Volksmarine gebaut.

Ein Österreicher hat die kleine Insel Ostervilm in der Ostsee für 60.000 Euro gekauft und plant ein Hochzeitsresort zu bauen. Die Insel ist nur 250 Quadratmeter groß und wurde in den 50er Jahren für die DDR-Volksmarine gebaut.

Der neue Besitzer, Oliver Pesendorfer, will auf der Insel ein Restaurant, einen Bootsanleger und sogar einen Heli-Landeplatz bauen. Die Übernachtung soll um die 200 Euro pro Person kosten. Das Genehmigungsverfahren ist noch ungewiss, da der Unternehmer nur die auf Pfählen errichtete Plattform kaufte und nicht den Grund auf dem Boden. Pesendorfer rechnet mit bis zu 5 Millionen Euro für die Baukosten und plant, die Anlage in höchstens einem Jahr fertigzustellen.

In den nächsten Wochen will er auch eine weitere Insel kaufen, eine deutlich größere in der Nordsee vor Ostfriesland, um dort eine Ferienhausanlage mit 180 Häusern zu bauen





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