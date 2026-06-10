Exotische Tiere und Lebensmittel: Frau versucht, Zollkontrolle zu umgehen

Eine deutsche Urlauberin hat bei ihrer Rückkehr aus Thailand versucht, mehrere Kilogramm exotischer Tiere und große Mengen an Lebensmitteln am Zoll vorbei zu schmuggeln. Die 62-Jährige aus Werne (NRW) wollte den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren nutzen, wurde jedoch von den Zöllnern gestoppt. Die Frau muss nun die Kosten für die Vernichtung der beschlagnahmten Ware tragen.

Eine 62-jährige Frau aus Werne (NRW) hat bei ihrer Rückkehr aus Thailand für Aufsehen am Flughafen gesorgt. Statt der üblichen Souvenirs hatte sie mehrere Kilogramm exotischer Tiere und große Mengen an Lebensmittel n im Gepäck.

Die Zöllner waren erstaunt, als sie in ihrem Reisegepäck 3,2 Kilogramm Frösche, Geckos, Insekten und klein geschnittene sowie knapp zwölf Kilogramm Obst und Gemüse fanden. Die Frau erklärte, dass die Tiere und Lebensmittel nicht zum Verkauf, sondern für den eigenen Verzehr bestimmt waren





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