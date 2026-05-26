Expect exciting new film from acclaimed director Martin McDonagh "Wild Horse Nine"

"Wild Horse Nine" trailer excites audiences with dark humor and twists. Starring Sam Rockwell and John Malkovich. Trailer promises action, suspense and fun storytelling reminiscent of MccDonagh's previous works. Previews favor of highly anticipated new film from acclaimed director

Mit " Wild Horse Nine " erwartet das geneigte Publikum eine jener Filmperlen, die noch lange nach dem Kino von sich reden machen. Der erste Trailer ist bereits eine absolute Wonne.

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"Wer? ", fragt ihr euch? Dann formuliere ich das um: "Brügge sehen… und sterben?

", "7 Psychos", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", "The Banshees of Inisherin". Spätestens jetzt dürften Filmfans aufhorchen. Ja genau, ihr kennt seine Filme, ihr liebt sie vielleicht sogar sehr, aber Jahre nach ihrer Veröffentlichung spricht kaum noch jemand über sie. Möglicherweise, weil sich alle im Grunde einig sind, dass sie ihren Kultstatus redlich verdient haben.

McDonaghs Filme sind bevölkert von schrulligen und skurrilen Figuren, die mit teils richtig dämlichen Aktionen auffallen. Manchmal kommt dabei sogar jemand ums Leben. Seit "7 Psychos" immer mit von der Partie: Seine Muse Sam Rockwell. Ihr nächster Streichwird den gleichen unverwechselbaren Charme aus schwarzer Komödie und Thriller bieten, wie der erste Trailer verspricht, den ihr oben sehen könnt. 1973, kurz vor dem Militärputsch in Chile am 11.

September: Die CIA-Agenten Chris (John Malkovich) und Lee (Sam Rockwell), werden auf die Osterinsel Rapa Nui beordert. Vor geradezu paradiesischer Kulisse kommt es zu Spannungen, die ihren Auftrag in Gefahr bringen.

"Auf diesen Film freue ich mich dieses Jahr am meisten. Sieht genauso aus, wie man es von Martin McDonagh erwartet.

" Nur wer in den 90ern alle Kinderserien gesehen hat, meistert dieses Intro-Quiz! Neben John Malkovich und Sam Rockwell sind in Martin McDonaghs neuem Film in weiteren Rollen Parker Posey, Steve Buscemi, Tom Waits, Mariana Di Girólamo sowie Liam Marcy zu sehen. "Wild Horse Nine" startet hierzulande a





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